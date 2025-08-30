El recordado reportero de Noticias Caracol falleció el 29 de agosto de 2025 luego de luchar contra un agresivo cáncer de estómago que le fue diagnosticado en 2024.

Su familia confirmó la noticia y, a través de un comunicado, expresó la tristeza y el vacío que deja la partida del periodista, quien antes de morir manifestó su deseo de regresar al país.

¿Cuál fue la última publicación en redes sociales de Fredy Calvache?

En un conmovedor video, el comunicador hizo un llamado urgente al presidente Gustavo Petro para que intercediera en su traslado humanitario desde Suiza a Colombia, solicitando un avión medicalizado que permitiera su regreso de manera segura.

“Quiero que por cualquier canal llegue este video hasta el presidente Gustavo Petro. Señor presidente, sé que usted tiene buenas relaciones con el gobierno de Suiza y quiero que se personalice para ver si gestionan un avión disponible medicalizado para que me realice el traslado humanitario a Colombia”, aseguró Calvache.

Su diagnóstico de cáncer de estómago en fase terminal lo mantenía bajo cuidados paliativos, sin opciones de tratamiento curativo, y expuesto a múltiples complicaciones, por lo que su última voluntad era regresar a su patria.

“Estoy desahuciado por los médicos y mi único anhelo es volver a Colombia para pasar mis últimos días con mi familia, allá en el departamento del Cauca”, agregó Calvache en la publicación.

Diego Guauque buscó ayuda para Freddy Calvache

El angustiante mensaje llegó hasta Diego Guauque, colega y amigo cercano, quien lideró la gestión con la Embajada de Colombia en Suiza, explorando alternativas como vuelos en primera clase o un avión ambulancia.

No obstante, la oncóloga que lo atendía desautorizó el traslado por vía comercial debido al grave peligro que representaría un viaje de más de 14 horas. Así lo aseguró el mismo presidente.

Como alternativa, se planteó que algunos familiares viajaran desde Popayán hasta Suiza para acompañarlo. Los tiquetes habrían sido proporcionados por el gobierno, pero antes del viaje, Calvache falleció.

