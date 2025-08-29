Este viernes 29 de agosto, se conoció la devastadora noticia del hallazgo sin vida de Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció cuando estaba dentro de la institución en la que estudiaba, el Colegio Gimnasio Campestre Laureles.

Frente a la cruel noticia, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, dio detalles de cómo encontraron el cuerpo de la pequeña. El mandatario departamental aseguró que fue hallada muy cerca del colegio en el que estudiaba.

El gobernador aseguró que le parece desconcertante que la niña haya sido encontrada en esa zona cercana al río Frío, ya que, durante las labores de búsqueda de la pequeña Valeria, los voluntarios pasaron por esa zona, pero nunca la vieron allí.

“En ese sector habíamos hecho muchas inspecciones, hubo más de 200 personas desde el día uno buscándola… y ahí no estaba… Sigo incrédulo de que Valeria haya estado 18 días en ese mismo sitio en el que todos pasaron”, agregó el mandatario en el medio ya citado.

Frente a ello, Rey ha reiterado que es muy probable que a la menor de 10 años la hayan asesinado y un sujeto la colocó allí.

Por otro lado, en modo de reclamo, dijo que la información que daban las autoridades de investigación, como la Policía, no era del todo clara para conocer qué pasó con Valeria Afanador durante los 18 días que estuvo desaparecida.

El cuerpo de la pequeña ya está en el CTI de la Fiscalía para saber cuáles fueron las causas de su fallecimiento. Así mismo, Medicina Legal tendrá la última palabra para determinar si se trató de un asesinato y las condiciones en las cuales la habrían dejado en el lugar que la hallaron.

