El suceso que conmovió a los habitantes de Cartagena y del país entero ocurrió este jueves 16 de octubre de 2025. Una mujer perdió la vida al caer desde el piso 18 de un edificio ubicado en el barrio Torices.

La víctima fue identificada como Leidy Vanessa Benítez Lobón, oriunda de Bogotá, según recogió La Kalle. El hecho se registró aproximadamente a las 12:40 p. m., en una de las modernas torres del edificio Urbin 48, sobre la calle 48.

Según los reportes iniciales, la caída de Benítez ocurrió sobre un área común del conjunto, donde perdió la vida de manera inmediata. El barrio Torices, usualmente tranquilo, quedó conmocionado por el lamentable acontecimiento.

La respuesta de las autoridades fue inmediata. Agentes de la Policía Metropolitana de Cartagena y de la Sijín acordonaron la zona y efectuaron la inspección judicial del cuerpo. Posteriormente, la mujer fue trasladada a la morgue de Medicina Legal para la autopsia correspondiente.

𝐌𝐔𝐉𝐄𝐑 𝐂𝐀𝐘Ó 𝐃𝐄𝐒𝐃𝐄 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐈𝐒𝐎 𝟏𝟖 𝐃𝐄 𝐔𝐍 𝐄𝐃𝐈𝐅𝐈𝐂𝐈𝐎 Una tragedia se presentó hoy en el barrio Torices en Cartagena, cuando una mujer cayó desde el piso 18 de un edificio recidencial de esa ciudad Las autoridades investigan los hechos para establecer pic.twitter.com/9AbNXEQCAv — Carlos Reales C (@Careales0814) October 17, 2025

¿Qué dice la Policía de Cartagena sobre muerte de mujer que cayó de edificio en Cartagena?

A pesar de las diligencias iniciales, aún se desconocen varios detalles sobre los momentos previos a la caída. No se confirmó si la mujer residía en el edificio, si estaba de visita o si había alquilado un apartamento.

Por otro lado, algunos testigos afirmaron haberla visto caminando por el pasillo del piso 18 antes del hecho. El episodio, de gran impacto local, quedó registrado en videos que rápidamente circularon en redes sociales.

Las circunstancias específicas que rodean la caída de Benítez Lobón continúan bajo investigación. Las autoridades esperan la colaboración de familiares y allegados para esclarecer los hechos. La Policía Metropolitana hizo un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier dato relevante que permita avanzar en el caso.

La muerte de Leidy Vanessa Benítez Lobón causó profundo impacto tanto en Cartagena, donde ocurrieron los hechos, como en Bogotá, su ciudad de origen. Mientras se espera que las investigaciones avancen y ofrezcan claridad, la comunidad colombiana lamenta la tragedia y solicita respeto y prudencia ante esta dolorosa pérdida.

Las autoridades enfrentan un complejo enigma, buscando respuestas que expliquen lo sucedido. Los testimonios y registros de video serán determinantes en la investigación a cargo de la Sijín, responsable de esclarecer si la caída fue accidental o si existieron otras causas.

Las conclusiones que surjan del análisis tendrán repercusiones significativas.

