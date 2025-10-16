El Hotel Quadrifolio ha sido galardonado con una prestigiosa Llave Michelín, un reconocimiento que lo posiciona entre los mejores destinos de hospedaje a nivel mundial. Ubicado estratégicamente en la histórica calle del Cuartel, en el corazón del casco antiguo amurallado, el alojamiento logra una dualidad envidiable: cercanía a toda la vibrante actividad de la ciudad, al tiempo que ofrece un refugio de paz y tranquilidad.

Este sitio es mucho más que un lugar para pernoctar; es una inmersión en la rica historia colonial de Cartagena. Se trata de una casa solariega cuidadosamente renovada, donde los arcos y columnas originales recrean una atmósfera atemporal y elegante. Al contar con solo ocho ‘suites’, el Quadrifolio se precia de ser un establecimiento pequeño donde la atención al detalle y la personalización del servicio son la norma, ofreciendo un lujo tan cómodo y exquisito como el de cualquier hotel de mayor envergadura.

Uno de los principales atractivos del Quadrifolio reside en su fácil y rápido acceso al centro histórico de Cartagena, ofreciendo a los visitantes una inmersión directa en una de las ciudades más pintorescas y encantadoras del Caribe.

¿Cuánto vale una noche en el Hotel Quadrifolio?

Una estancia en el exclusivo Hotel Quadrifolio de Cartagena de Indias se ubica firmemente en el segmento de lujo de la ciudad. Para quienes buscan experimentar la hospitalidad de alta gama en una joya colonial, la inversión por una noche oscila entre 2’000.000 y 2’300.000 pesos, de acuerdo con datos de la página Guía Michelín.

Esta tarifa, que varía según la temporada alta o baja, refleja la exclusividad del servicio y las instalaciones que ofrece este hotel boutique, reconocido por su atmósfera íntima, su arquitectura histórica y su ubicación privilegiada dentro del Centro Histórico amurallado.

