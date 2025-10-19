La semana del 18 al 24 de octubre de 2025 se caracteriza por un clima energético de introspección y renovación. La Luna menguante en Virgo invita a depurar mente, cuerpo y vínculos, ayudando a cerrar ciclos con orden y conciencia. Mientras tanto, Venus en Libra impulsa la búsqueda de armonía en las relaciones, la belleza en los pequeños detalles y el equilibrio emocional.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Horóscopo del fin de semana del 11 al 13 de octubre para Libra, Escorpio y otros signos)

El 21 de octubre, la Luna Nueva en Libra abre un nuevo ciclo ideal para sembrar intenciones desde la calma interior. Este tránsito astral promueve la reconciliación, el perdón y la claridad en los vínculos personales.

Sin embargo, la oposición entre Venus y Neptuno puede nublar la percepción sentimental, por lo que será importante mantener los pies en la tierra y distinguir entre amor real y fantasía.

Lee También

A continuación, descubra qué le depara a su signo esta semana en el amor, la prosperidad y la salud:

Horóscopo de la semana para todos los signos del Zodiaco

La astróloga Angelik Perfra (@witchyangelik ) ha revelado sus predicciones para cada signo zodiacal del 20 al 24 de octubre, brindando una guía especial para esta semana.

ARIES

Amor: en pareja, busque la paz más que la razón. Soltero/a, alguien despertará su interés, pero evite idealizar.

Prosperidad: defina sus prioridades y no actúe por impulso.

Salud: necesita descanso mental y tiempo para usted.

Número: 9 | Color: Naranja cobrizo | Arcano: El Ermitaño – claridad interior.

TAURO

Amor: en pareja, la estabilidad vuelve con diálogo. Soltero/a, llega una conexión sincera que le inspira confianza.

Prosperidad: simplifique su economía para mejores resultados.

Salud: cuide su digestión y energía vital.

Número: 4 | Color: Verde jade | Arcano: La Templanza – equilibrio y serenidad.

GÉMINIS

Amor: en pareja, evite dobles mensajes. Soltero/a, un encuentro inesperado puede mover sus emociones.

Prosperidad: aplique su ingenio de forma práctica.

Salud: aleje el exceso digital y mejore su descanso.

Número: 5 | Color: Amarillo limón | Arcano: El Mago – acción consciente.

CÁNCER

Amor: en pareja, la comunicación honesta evite conflictos. Soltero/a, llegue alguien empático y tranquilo.

Prosperidad: revise proyectos que conecten con tu propósito.

Salud: cuida tu descanso emocional y alimentación.

Número: 2 | Color: Azul agua | Arcano: La Luna – intuición y sensibilidad.

LEO

Amor: en pareja, la paciencia fortalezca la unión. Soltero/a, podría cerrar un ciclo y abrirte a un amor más sano.

Prosperidad: redefina sus metas con visión humana.

Salud: reduce el estrés y ejercítate con suavidad.

Número: 8 | Color: Oro viejo | Arcano: La Fuerza – dominio interior.

VIRGO

Amor: en pareja, evite críticas y cultive la ternura. Soltero/a, alguien valorará su autenticidad.

Prosperidad: purifique su entorno y enfoque sus esfuerzos.

Salud: practiqe meditación y respiración consciente.

Número: 6 | Color: Verde oliva | Arcano: La Justicia – equilibrio interno.

LIBRA

Amor: en pareja, la transparencia fortalece la relación. Soltero/a, podrías atraer energía confusa; observe con calma.

Prosperidad: alianzas creativas traen oportunidades.

Salud: cuida tu mente y rodéate de arte.

Número: 7 | Color: Lila suave | Arcano: Los Enamorados – decisiones del alma.

ESCORPIO

Amor: en pareja, evite controlar. Soltero/a, alguien misterioso despertará su interés.

Prosperidad: observe antes de actuar; no se precipite.

Salud: libere tensiones acumuladas.

Número: 11 | Color: Borgoña | Arcano: La Muerte – transformación y renacimiento.

SAGITARIO

Amor: en pareja, la comunicación renueva la pasión. Soltero/a, sentirá atracción por alguien libre y auténtico.

Prosperidad: ajuste sus planes con optimismo.

Salud: camine y despeje su mente.

Número: 3 | Color: Azul cobalto | Arcano: El Juicio – claridad y despertar.

CAPRICORNIO

Amor: en pareja, permita que le cuiden. Soltero/a, alguien estable podría conquistarlo.

Prosperidad: cierra compromisos que ya cumplieron su ciclo.

Salud: cuide sus articulaciones y descanse bien.

Número: 10 | Color: Gris perla | Arcano: El Mundo – cierre y realización.

ACUARIO

Amor: en pareja, rompa la rutina con detalles nuevos. Soltero/a, una charla casual puede conectar corazones.

Prosperidad: proyectos creativos reciben apoyo.

Salud: equilibre sus emociones y cambia rutinas.

Número: 0 | Color: Verde turquesa | Arcano: El Loco – libertad y autenticidad.

PISCIS

Amor: en pareja, escuche antes de reaccionar. Soltero/a, llegará una conexión emocional profunda.

Prosperidad: organice sus ideas antes de actuar.

Salud: regule el sueño y evite absorber energías ajenas.

Número: 1 | Color: Plateado celeste | Arcano: La Sacerdotisa – intuición y calma interior.

Esta semana, el cosmos invita a equilibrar razón y emoción, cerrar lo que ya no nutre y abrir espacio para nuevas formas de armonía. Bajo la energía de Libra, todo renace cuando hay paz interior.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.