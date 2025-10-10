El fin de semana se mueve bajo la influencia de la Luna menguante en Géminis, que favorece la depuración mental, la revisión de ideas y la liberación de vínculos que han perdido coherencia.
Conforme la Luna avanza hacia Cáncer, el foco pasa del pensamiento a la emoción, marcando un cierre de ciclo interior que busca equilibrio entre razón y sensibilidad. Venus en Virgo, en sus últimos grados, impulsa la autocrítica constructiva y la necesidad de ordenar lo afectivo, mientras su oposición con Saturno retrógrado en Piscis confronta las relaciones con límites y realismo.
Finalmente, el ingreso de Venus en Libra el lunes 13 restablece la armonía, proponiendo un nuevo ciclo de belleza, conciliación y vínculos más conscientes.
ARIES (21 marzo – 19 abril)
- Amor: Venus le impulsa a ordenar lo que siente y a expresar lo que ha callado. Si está en pareja, aclaren rutinas y tiempos; si está soltero/a, evite idealizar.
- Prosperidad: El tránsito lunar le inspira nuevas ideas; tome nota, pero no actúe impulsivamente.
- Salud: Su cuerpo pide silencio y aire fresco; libere la tensión mental.
- Color: Rojo coral
- Número: 9
- Arcano: El Ermitaño – claridad interna antes de avanzar.
TAURO (20 abril – 20 mayo)
- Amor: Venus en Virgo le favorece: ternura práctica y deseo de cuidar al otro. Cierre heridas pasadas con empatía.
- Prosperidad: Es un buen momento para revisar presupuestos y pulir proyectos. No firme nada importante hasta el 14.
- Salud: Cuide su digestión y su descanso; lo emocional afecta su cuerpo.
- Color: Verde oliva
- Número: 4
- Arcano: La Templanza – equilibrio y sanación progresiva.
GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)
- Amor: La Luna en su signo le vuelve magnético/a, pero también voluble. Evite discusiones innecesarias; escuche más y hable menos.
- Prosperidad: Surgen ideas brillantes; organícelas para después de la Luna Nueva.
- Salud: Cuide su sistema nervioso; evite el exceso de pantallas.
- Color: Amarillo
- Número: 5
- Arcano: El Mago – comunique lo que desea crear.
CÁNCER (21 junio – 22 julio)
- Amor: La Luna entra en su signo y abre su corazón. Sane memorias y reconcíliese con alguien o consigo mismo/a.
- Prosperidad: Replantee prioridades laborales desde el alma, no desde la exigencia.
- Salud: Sensible; nutra su energía con descanso y autocuidado.
- Color: Blanco perla
- Número: 2
- Arcano: La Luna – intuición y sanación profunda.
LEO (23 julio – 22 agosto)
- Amor: Venus le invita a mostrar cariño con hechos, no solo con palabras. Sea más paciente con las emociones del otro.
- Prosperidad: Evite gastos innecesarios; lo simple será más productivo.
- Salud: Equilibre su energía solar con descanso; medite o practique respiración consciente.
- Color: Dorado
- Número: 8
- Arcano: La Fuerza – poder del corazón sobre el ego.
VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)
- Amor: Venus sigue en su signo hasta el lunes: vibre en amor propio. Cierre ciclos afectivos desde la gratitud, no desde la culpa.
- Prosperidad: Buen momento para limpiar y reorganizar espacios o documentos.
- Salud: Renueve su energía con hierbas o baños purificadores.
- Color: Verde menta
- Número: 6
- Arcano: La Justicia – equilibrio entre dar y recibir.
LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)
- Amor: Venus llega a su signo el lunes y le abre un nuevo ciclo de armonía. Llega claridad donde antes hubo confusión.
- Prosperidad: Favorecido para alianzas y conciliaciones; todo lo que implique diplomacia fluye.
- Salud: Cuide su espalda y postura; equilibre su energía con movimiento suave.
- Color: Rosa
- Número: 7
- Arcano: Los Enamorados – decisiones desde el alma.
ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre)
- Amor: Mercurio en su signo le vuelve intuitivo y perspicaz. Escuche lo que el silencio del otro dice.
- Prosperidad: Es momento de planificar y observar antes de actuar; las oportunidades se gestan en lo oculto.
- Salud: Canalice emociones a través del arte o la escritura.
- Color: Violeta
- Número: 11
- Arcano: La Muerte – transformación liberadora.
SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)
- Amor: Venus le ayuda a madurar en sus relaciones: menos promesas, más coherencia.
- Prosperidad: Revise sus metas laborales con realismo; algo debe ajustarse antes de seguir.
- Salud: Haga pausas mentales; evite la saturación de información.
- Color: Azul índigo
- Número: 3
- Arcano: El Juicio – renacer desde la conciencia
CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)
- Amor: Venus le invita a suavizar la rigidez emocional; permita que otros le cuiden también.
- Prosperidad: Buen momento para revisar estructuras y delegar tareas.
- Salud: Preste atención al cuello y a la tensión muscular.
- Color: Marrón
- Número: 10
- Arcano: El Mundo – cierre de etapa y logro personal.
ACUARIO (20 enero – 18 febrero)
- Amor: La Luna y Urano activan sorpresas sentimentales; alguien puede reaparecer o revelarle algo inesperado.
- Prosperidad: Innovaciones y oportunidades nuevas si se atreve a salir de la rutina.
- Salud: Cambie hábitos alimenticios; busque equilibrio entre mente y cuerpo.
- Color: Turquesa
- Número: 0
- Arcano: El Loco – libertad emocional.
PISCIS (19 febrero – 20 marzo)
- Amor: La oposición Venus–Saturno toca sus emociones: puede doler, pero le enseña a amar con límites sanos.
- Prosperidad: Escuche su intuición antes de comprometerse con nuevos proyectos.
- Salud: Regule el sueño; su cuerpo refleja sus mareas emocionales.
- Color: Plata
- Número: 1
- Arcano: La Sacerdotisa – sabiduría interior y silencio revelador.
