El fin de semana se mueve bajo la influencia de la Luna menguante en Géminis, que favorece la depuración mental, la revisión de ideas y la liberación de vínculos que han perdido coherencia.

Sigue a PULZO en Discover

Conforme la Luna avanza hacia Cáncer, el foco pasa del pensamiento a la emoción, marcando un cierre de ciclo interior que busca equilibrio entre razón y sensibilidad. Venus en Virgo, en sus últimos grados, impulsa la autocrítica constructiva y la necesidad de ordenar lo afectivo, mientras su oposición con Saturno retrógrado en Piscis confronta las relaciones con límites y realismo.

Finalmente, el ingreso de Venus en Libra el lunes 13 restablece la armonía, proponiendo un nuevo ciclo de belleza, conciliación y vínculos más conscientes.

ARIES (21 marzo – 19 abril)

Amor : Venus le impulsa a ordenar lo que siente y a expresar lo que ha callado. Si está en pareja, aclaren rutinas y tiempos; si está soltero/a, evite idealizar.

: Venus le impulsa a ordenar lo que siente y a expresar lo que ha callado. Si está en pareja, aclaren rutinas y tiempos; si está soltero/a, evite idealizar. Prosperidad : El tránsito lunar le inspira nuevas ideas; tome nota, pero no actúe impulsivamente.

: El tránsito lunar le inspira nuevas ideas; tome nota, pero no actúe impulsivamente. Salud : Su cuerpo pide silencio y aire fresco; libere la tensión mental.

: Su cuerpo pide silencio y aire fresco; libere la tensión mental. Color : Rojo coral

: Rojo coral Número : 9

: 9 Arcano: El Ermitaño – claridad interna antes de avanzar.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Amor : Venus en Virgo le favorece: ternura práctica y deseo de cuidar al otro. Cierre heridas pasadas con empatía.

: Venus en Virgo le favorece: ternura práctica y deseo de cuidar al otro. Cierre heridas pasadas con empatía. Prosperidad : Es un buen momento para revisar presupuestos y pulir proyectos. No firme nada importante hasta el 14.

: Es un buen momento para revisar presupuestos y pulir proyectos. No firme nada importante hasta el 14. Salud : Cuide su digestión y su descanso; lo emocional afecta su cuerpo.

: Cuide su digestión y su descanso; lo emocional afecta su cuerpo. Color : Verde oliva

: Verde oliva Número : 4

: 4 Arcano: La Templanza – equilibrio y sanación progresiva.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

Amor : La Luna en su signo le vuelve magnético/a, pero también voluble. Evite discusiones innecesarias; escuche más y hable menos.

: La Luna en su signo le vuelve magnético/a, pero también voluble. Evite discusiones innecesarias; escuche más y hable menos. Prosperidad : Surgen ideas brillantes; organícelas para después de la Luna Nueva.

: Surgen ideas brillantes; organícelas para después de la Luna Nueva. Salud : Cuide su sistema nervioso; evite el exceso de pantallas.

: Cuide su sistema nervioso; evite el exceso de pantallas. Color : Amarillo

: Amarillo Número : 5

: 5 Arcano: El Mago – comunique lo que desea crear.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

Amor : La Luna entra en su signo y abre su corazón. Sane memorias y reconcíliese con alguien o consigo mismo/a.

: La Luna entra en su signo y abre su corazón. Sane memorias y reconcíliese con alguien o consigo mismo/a. Prosperidad : Replantee prioridades laborales desde el alma, no desde la exigencia.

: Replantee prioridades laborales desde el alma, no desde la exigencia. Salud : Sensible; nutra su energía con descanso y autocuidado.

: Sensible; nutra su energía con descanso y autocuidado. Color : Blanco perla

: Blanco perla Número : 2

: 2 Arcano: La Luna – intuición y sanación profunda.

LEO (23 julio – 22 agosto)

Amor: Venus le invita a mostrar cariño con hechos, no solo con palabras. Sea más paciente con las emociones del otro.

Prosperidad: Evite gastos innecesarios; lo simple será más productivo.

Salud: Equilibre su energía solar con descanso; medite o practique respiración consciente.

Color: Dorado

Número: 8

Arcano: La Fuerza – poder del corazón sobre el ego.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Amor : Venus sigue en su signo hasta el lunes: vibre en amor propio. Cierre ciclos afectivos desde la gratitud, no desde la culpa.

: Venus sigue en su signo hasta el lunes: vibre en amor propio. Cierre ciclos afectivos desde la gratitud, no desde la culpa. Prosperidad : Buen momento para limpiar y reorganizar espacios o documentos.

: Buen momento para limpiar y reorganizar espacios o documentos. Salud : Renueve su energía con hierbas o baños purificadores.

: Renueve su energía con hierbas o baños purificadores. Color : Verde menta

: Verde menta Número : 6

: 6 Arcano: La Justicia – equilibrio entre dar y recibir.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Amor : Venus llega a su signo el lunes y le abre un nuevo ciclo de armonía. Llega claridad donde antes hubo confusión.

: Venus llega a su signo el lunes y le abre un nuevo ciclo de armonía. Llega claridad donde antes hubo confusión. Prosperidad : Favorecido para alianzas y conciliaciones; todo lo que implique diplomacia fluye.

: Favorecido para alianzas y conciliaciones; todo lo que implique diplomacia fluye. Salud : Cuide su espalda y postura; equilibre su energía con movimiento suave.

: Cuide su espalda y postura; equilibre su energía con movimiento suave. Color : Rosa

: Rosa Número : 7

: 7 Arcano: Los Enamorados – decisiones desde el alma.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre)

Amor : Mercurio en su signo le vuelve intuitivo y perspicaz. Escuche lo que el silencio del otro dice.

: Mercurio en su signo le vuelve intuitivo y perspicaz. Escuche lo que el silencio del otro dice. Prosperidad : Es momento de planificar y observar antes de actuar; las oportunidades se gestan en lo oculto.

: Es momento de planificar y observar antes de actuar; las oportunidades se gestan en lo oculto. Salud : Canalice emociones a través del arte o la escritura.

: Canalice emociones a través del arte o la escritura. Color : Violeta

: Violeta Número : 11

: 11 Arcano: La Muerte – transformación liberadora.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

Amor : Venus le ayuda a madurar en sus relaciones: menos promesas, más coherencia.

: Venus le ayuda a madurar en sus relaciones: menos promesas, más coherencia. Prosperidad : Revise sus metas laborales con realismo; algo debe ajustarse antes de seguir.

: Revise sus metas laborales con realismo; algo debe ajustarse antes de seguir. Salud : Haga pausas mentales; evite la saturación de información.

: Haga pausas mentales; evite la saturación de información. Color : Azul índigo

: Azul índigo Número : 3

: 3 Arcano: El Juicio – renacer desde la conciencia

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

Amor : Venus le invita a suavizar la rigidez emocional; permita que otros le cuiden también.

: Venus le invita a suavizar la rigidez emocional; permita que otros le cuiden también. Prosperidad : Buen momento para revisar estructuras y delegar tareas.

: Buen momento para revisar estructuras y delegar tareas. Salud : Preste atención al cuello y a la tensión muscular.

: Preste atención al cuello y a la tensión muscular. Color : Marrón

: Marrón Número : 10

: 10 Arcano: El Mundo – cierre de etapa y logro personal.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

Amor : La Luna y Urano activan sorpresas sentimentales; alguien puede reaparecer o revelarle algo inesperado.

: La Luna y Urano activan sorpresas sentimentales; alguien puede reaparecer o revelarle algo inesperado. Prosperidad : Innovaciones y oportunidades nuevas si se atreve a salir de la rutina.

: Innovaciones y oportunidades nuevas si se atreve a salir de la rutina. Salud : Cambie hábitos alimenticios; busque equilibrio entre mente y cuerpo.

: Cambie hábitos alimenticios; busque equilibrio entre mente y cuerpo. Color : Turquesa

: Turquesa Número : 0

: 0 Arcano: El Loco – libertad emocional.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Amor : La oposición Venus–Saturno toca sus emociones: puede doler, pero le enseña a amar con límites sanos.

: La oposición Venus–Saturno toca sus emociones: puede doler, pero le enseña a amar con límites sanos. Prosperidad : Escuche su intuición antes de comprometerse con nuevos proyectos.

: Escuche su intuición antes de comprometerse con nuevos proyectos. Salud : Regule el sueño; su cuerpo refleja sus mareas emocionales.

: Regule el sueño; su cuerpo refleja sus mareas emocionales. Color : Plata

: Plata Número : 1

: 1 Arcano: La Sacerdotisa – sabiduría interior y silencio revelador.

Lee También

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.