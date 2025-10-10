Escrito por:  Redacción Vivir Bien
El fin de semana se mueve bajo la influencia de la Luna menguante en Géminis, que favorece la depuración mental, la revisión de ideas y la liberación de vínculos que han perdido coherencia.

Conforme la Luna avanza hacia Cáncer, el foco pasa del pensamiento a la emoción, marcando un cierre de ciclo interior que busca equilibrio entre razón y sensibilidad. Venus en Virgo, en sus últimos grados, impulsa la autocrítica constructiva y la necesidad de ordenar lo afectivo, mientras su oposición con Saturno retrógrado en Piscis confronta las relaciones con límites y realismo.

Finalmente, el ingreso de Venus en Libra el lunes 13 restablece la armonía, proponiendo un nuevo ciclo de belleza, conciliación y vínculos más conscientes.

ARIES (21 marzo – 19 abril)

  • Amor: Venus le impulsa a ordenar lo que siente y a expresar lo que ha callado. Si está en pareja, aclaren rutinas y tiempos; si está soltero/a, evite idealizar.
  • Prosperidad: El tránsito lunar le inspira nuevas ideas; tome nota, pero no actúe impulsivamente.
  • Salud: Su cuerpo pide silencio y aire fresco; libere la tensión mental.
  • Color: Rojo coral
  • Número: 9
  • Arcano: El Ermitaño – claridad interna antes de avanzar.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

  • Amor: Venus en Virgo le favorece: ternura práctica y deseo de cuidar al otro. Cierre heridas pasadas con empatía.
  • Prosperidad: Es un buen momento para revisar presupuestos y pulir proyectos. No firme nada importante hasta el 14.
  • Salud: Cuide su digestión y su descanso; lo emocional afecta su cuerpo.
  • Color: Verde oliva
  • Número: 4
  • Arcano: La Templanza – equilibrio y sanación progresiva.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

  • Amor: La Luna en su signo le vuelve magnético/a, pero también voluble. Evite discusiones innecesarias; escuche más y hable menos.
  • Prosperidad: Surgen ideas brillantes; organícelas para después de la Luna Nueva.
  • Salud: Cuide su sistema nervioso; evite el exceso de pantallas.
  • Color: Amarillo
  • Número: 5
  • Arcano: El Mago – comunique lo que desea crear.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

  • Amor: La Luna entra en su signo y abre su corazón. Sane memorias y reconcíliese con alguien o consigo mismo/a.
  • Prosperidad: Replantee prioridades laborales desde el alma, no desde la exigencia.
  • Salud: Sensible; nutra su energía con descanso y autocuidado.
  • Color: Blanco perla
  • Número: 2
  • Arcano: La Luna – intuición y sanación profunda.

LEO (23 julio – 22 agosto)

  • Amor: Venus le invita a mostrar cariño con hechos, no solo con palabras. Sea más paciente con las emociones del otro.
  • Prosperidad: Evite gastos innecesarios; lo simple será más productivo.
  • Salud: Equilibre su energía solar con descanso; medite o practique respiración consciente.
  • Color: Dorado
  • Número: 8
  • Arcano: La Fuerza – poder del corazón sobre el ego.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

  • Amor: Venus sigue en su signo hasta el lunes: vibre en amor propio. Cierre ciclos afectivos desde la gratitud, no desde la culpa.
  • Prosperidad: Buen momento para limpiar y reorganizar espacios o documentos.
  • Salud: Renueve su energía con hierbas o baños purificadores.
  • Color: Verde menta
  • Número: 6
  • Arcano: La Justicia – equilibrio entre dar y recibir.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

  • Amor: Venus llega a su signo el lunes y le abre un nuevo ciclo de armonía. Llega claridad donde antes hubo confusión.
  • Prosperidad: Favorecido para alianzas y conciliaciones; todo lo que implique diplomacia fluye.
  • Salud: Cuide su espalda y postura; equilibre su energía con movimiento suave.
  • Color: Rosa
  • Número: 7
  • Arcano: Los Enamorados – decisiones desde el alma.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre)

  • Amor: Mercurio en su signo le vuelve intuitivo y perspicaz. Escuche lo que el silencio del otro dice.
  • Prosperidad: Es momento de planificar y observar antes de actuar; las oportunidades se gestan en lo oculto.
  • Salud: Canalice emociones a través del arte o la escritura.
  • Color: Violeta
  • Número: 11
  • Arcano: La Muerte – transformación liberadora.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

  • Amor: Venus le ayuda a madurar en sus relaciones: menos promesas, más coherencia.
  • Prosperidad: Revise sus metas laborales con realismo; algo debe ajustarse antes de seguir.
  • Salud: Haga pausas mentales; evite la saturación de información.
  • Color: Azul índigo
  • Número: 3
  • Arcano: El Juicio – renacer desde la conciencia

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

  • Amor: Venus le invita a suavizar la rigidez emocional; permita que otros le cuiden también.
  • Prosperidad: Buen momento para revisar estructuras y delegar tareas.
  • Salud: Preste atención al cuello y a la tensión muscular.
  • Color: Marrón
  • Número: 10
  • Arcano: El Mundo – cierre de etapa y logro personal.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

  • Amor: La Luna y Urano activan sorpresas sentimentales; alguien puede reaparecer o revelarle algo inesperado.
  • Prosperidad: Innovaciones y oportunidades nuevas si se atreve a salir de la rutina.
  • Salud: Cambie hábitos alimenticios; busque equilibrio entre mente y cuerpo.
  • Color: Turquesa
  • Número: 0
  • Arcano: El Loco – libertad emocional.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

  • Amor: La oposición Venus–Saturno toca sus emociones: puede doler, pero le enseña a amar con límites sanos.
  • Prosperidad: Escuche su intuición antes de comprometerse con nuevos proyectos.
  • Salud: Regule el sueño; su cuerpo refleja sus mareas emocionales.
  • Color: Plata
  • Número: 1
  • Arcano: La Sacerdotisa – sabiduría interior y silencio revelador.

 

