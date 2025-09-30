Cada día, los seguidores de Walter Mercado reciben con entusiasmo las recomendaciones astrológicas que él dejó como legado. Ahora, su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, continúa con esta tradición, ofreciendo el horóscopo diario con las predicciones de los signos del Zodiaco.

Presentamos lo que los astros tienen preparado para cada signo este primero de octubre.

Horóscopo de hoy primero de octubre por signos del Zodiaco

Aries

Es momento de dejar atrás lo que no le aporta y abrir su vida a nuevas oportunidades. Su creatividad estará en su punto máximo, ideal para iniciar proyectos, crear o inventar aquello que siempre ha deseado. La vida social se intensifica, pero evite los excesos y atienda sus obligaciones.

Números de suerte: 1, 10, 16

Tauro

Su hogar y la familia seguirán siendo su prioridad, y hoy podrá hacer milagros por quienes ama. La prosperidad sopla a su favor y su desempeño profesional será reconocido. Cuide también su salud emocional mientras disfruta de estos avances.

Números de suerte: 37, 28, 14

Lee También

Géminis

Podría sentir presiones en el trabajo que le empujen a tomar decisiones importantes. Recuerde que su paz emocional es invaluable y no debe ser sacrificada por dinero o reconocimiento. Aléjese de lo que le oprima y escuche sus propias necesidades.

Números de suerte: 14, 33, 24

Cáncer

Sus horizontes se amplían y destaca en todo lo que emprenda. Organice su agenda para cumplir con responsabilidades y muestre su capacidad profesional. En el amor, ábrase y comparta felicidad con su pareja; lo que da, se multiplicará.

Números de suerte: 44, 16, 3

Leo

Reconozca que su vida refleja lo que ha cultivado. Si algo no le satisface, es hora de hacer cambios necesarios. Escuche los consejos de los demás y valore los gestos de amor y apoyo que recibe.

Números de suerte: 30, 7, 29

Virgo

Dejar atrás frustraciones y limitaciones, avanzando a su propio ritmo. Se involucrará en nuevos estudios, proyectos y aventuras. Sus talentos se destacan y compartirá experiencias propias sin repetir lo aprendido de otros.

Números de suerte: 48, 6, 25

Libra

Es momento de completar estudios pendientes y superarse en la vida. Exprese su creatividad y aproveche sus habilidades. Fortalezca bases sólidas tanto en lo financiero como en lo emocional.

Números de suerte: 19, 4, 21

Escorpio

La energía planetaria favorece la salud y el trabajo. Podrá gestionar situaciones difíciles con paciencia y diplomacia, convirtiéndose en ejemplo para otros y avanzando sin que personas conflictivas le afecten.

Números de suerte: 32, 15, 50

Sagitario

Hoy tendrá fuerza y determinación para enfrentar desafíos, incluso con personas complicadas a su alrededor. El amor llega libre de ataduras y en el dinero podría ocurrir situaciones inesperadas.

Números de suerte: 45, 9, 12

Capricornio

Recobra confianza en sí mismo y comprenda mejor su misión en la vida. Podrá retomar planes que antes fracasaron, organizando su tiempo de manera eficiente para lograr sus metas.

Números de suerte: 16, 1, 10

Acuario

Brilla con su propio esplendor y aumente tanto amigos como envidias. Evalúe su filosofía de vida y tome decisiones que guíen su camino hacia nuevos horizontes. Los Ángeles Guardianes estarán con usted.

Números de suerte: 44, 13, 26

Piscis

El autocontrol será clave hoy. La energía planetaria podría causar ansiedad; piense antes de actuar y controle los impulsos. Cuide su salud y haga exámenes médicos que haya dejado pendientes.

Números de suerte: 8, 49, 12

Betty B. Mercado mantiene vivo el legado de Walter Mercado, recordándonos que los astros guían, pero nuestras decisiones son las que moldean la vida.

Este horóscopo diario invita a reflexionar, actuar con cautela y aprovechar la energía positiva de los planetas en beneficio propio.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.