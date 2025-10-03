Luego, con su ingreso en Acuario (desde la noche del 4 hasta el 5), la energía se vuelve más ligera y abierta a lo colectivo. Se despierta el deseo de libertad, de compartir ideas innovadoras y de abrir la mente a nuevas perspectivas.
Es el momento perfecto para dejar atrás rigideces, apostar por la creatividad y conectar con grupos o comunidades afines.
Horóscopo del fin de semana para todos los signos del Zodiaco
La astróloga Angelik Perfra (@witchyangelik ) ha revelado sus predicciones para cada signo zodiacal del 4 al 5 de octubre, brindando una guía especial para el fin de semana.
Aries (21 mar – 19 abr)
Amor: en pareja, es momento de reafirmar compromisos con hechos; si está soltero/a, un encuentro inesperado puede impulsar decisiones rápidas.
Prosperidad: oportunidades de avance si combina impulso con disciplina.
Salud: necesita actividad física y descanso profundo.
Número: 7 – Color: Rojo fuego – Arcano: El Carro.
Tauro (20 abr – 20 may)
Amor: Prueba de confianza en pareja. Si está soltero/a, es tiempo de cerrar capítulos antes de abrirse a lo nuevo.
Prosperidad: Suelte lo que no funciona y abra espacio para nuevas oportunidades financieras.
Salud: Cuide su digestión y libere peso emocional.
Número: 3 – Color: Verde esmeralda – Arcano: La Muerte.
Géminis (21 may – 20 jun)
Amor: En pareja, el diálogo sana heridas; si está soltero/a, atraerá conexiones afines.
Prosperidad: Llegan propuestas que requieren claridad antes de decidir.
Salud: Necesita pausas y técnicas de respiración.
Número: 10 – Color: Amarillo brillante – Arcano: Los Enamorados.
Cáncer (21 jun – 22 jul)
Amor: en pareja, se abre espacio para sanar; si está soltero/a, atraerá vínculos auténticos al escuchar su intuición.
Prosperidad: cierres y comienzos en lo económico, siga su instinto.
Salud: actividades creativas y descanso serán clave.
Número: 4 – Color: Plata lunar – Arcano: La Luna 🌕
Leo (23 jul – 22 ago)
Amor: su magnetismo en pareja reaviva la chispa; si está soltero/a, atraerá miradas, pero evite el orgullo.
Prosperidad: confiar en sí mismo le dará logros, siempre con humildad.
Salud: ejercicio suave y cuidado del corazón.
Número: 8 – Color: Dorado – Arcano: La Fuerza 🦁
Virgo (23 ago – 22 sep)
Amor: evite críticas en pareja; si está soltero/a, alguien especial puede aparecer en espacios tranquilos.
Prosperidad: nuevos proyectos avanzan con paciencia y estrategia.
Salud: contacto con la naturaleza le equilibrará.
Número: 2 – Color: Marrón tierra – Arcano: El Ermitaño.
Libra (23 sep – 22 oct)
Amor: en pareja, el diálogo traerá claridad; si está soltero/a, aparecerán conexiones con chispa.
Prosperidad: se estabiliza su economía tras altibajos.
Salud: necesita un entorno armónico para sentirse en paz.
Número: 11 – Color: Azul celeste – Arcano: La Justicia.
Escorpio (23 oct – 21 nov)
Amor: en pareja, es tiempo de transformar lo que no funciona; si está soltero/a, vivirá atracciones intensas.
Prosperidad: cambios drásticos abren oportunidades si actúa con estrategia.
Salud: Necesita desintoxicación física y emocional.
Número: 6 – Color: Negro místico – Arcano: La Torre.
Sagitario (22 nov – 21 dic)
Amor: en pareja, rompa rutinas; si está soltero/a, llegará una experiencia emocionante.
Prosperidad: expansión en lo laboral o académico.
Salud: vitalidad alta, aunque debe cuidar los excesos.
Número: 9 – Color: Naranja vibrante – Arcano: El Mundo.
Capricornio (22 dic – 19 ene)
Amor: en pareja, muestre compromiso; si está soltero/a, atraerá personas serias.
Prosperidad: sus metas materiales avanzan con disciplina, pero necesita flexibilidad.
Salud: evite sobrecargas de trabajo.
Número: 5 – Color: Gris piedra – Arcano: El Emperador,
Acuario (20 ene – 18 feb)
Amor: frescura en pareja; si está soltero/a, nuevas conexiones inesperadas.
Prosperidad: tiempo de innovar y confiar en lo diferente.
Salud: Reduzca pantallas y practique respiración consciente.
Número: 0 – Color: Violeta eléctrico – Arcano: El Loco,
Piscis (19 feb – 20 mar)
Amor: en pareja, exprese sentimientos; si está soltero/a, llegará alguien con un aura misteriosa.
Prosperidad: su intuición le guiará en decisiones económicas.
Salud: mejore el descanso y mantenga el equilibrio emocional.
Número: 1 – Color: Turquesa – Arcano: La Sacerdotisa,
