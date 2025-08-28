Luego del accidente de tránsito en el que se vio comprometida su caravana de seguridad en Medellín, Daniel Palacios, precandidato presidencial, se pronunció públicamente con un mensaje en sus redes sociales.

“Gracias a Dios estoy bien, salí ileso del accidente que sufrimos en Medellín. Mi oración por los compañeros policías heridos”, escribió en su cuenta de X.

La declaración del exministro se produjo poco después del siniestro, que dejó al menos nueve personas lesionadas, entre ellas siete agentes de la Policía Nacional y dos funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

En la pubicación de Palacios se puede ver una foto del precandidato observando cómo quedó la camioneta de su esquema de seguridad después del accidente que metió susto en el marco de las elecciones.

Gracias a Dios estoy bien, salí ileso del accidente que sufrimos en Medellín. Mi oración por los compañeros policías heridos. pic.twitter.com/LEni8qWFmH — Daniel Palacios (@DanielPalam) August 28, 2025

Lo que se sabe del accidente de Daniel Palacios

El hecho ocurrió en la tarde del jueves 28 de agosto en el sector de Los Balsos, a la altura del Centro Comercial Santa Fe, en Medellín. Según información preliminar, la camioneta en la que inicialmente se movilizaba Palacios presentó una falla mecánica en el sistema de frenos, lo que ocasionó su volcamiento.

Por precaución, el candidato había sido trasladado a otro vehículo minutos antes, luego de que los uniformados que lo acompañaban advirtieran ruidos extraños en la camioneta principal.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer con certeza las causas del accidente. Hasta el momento, no se reportan víctimas mortales.

