La mañana de este miércoles 27 de agosto se registró una grave emergencia en el barrio Olaya, en el suroccidente de Barranquilla, luego del desplome de una vivienda de al menos dos plantas.

De acuerdo con testigos, hacia las 11:00 a. m. se escuchó un fuerte estruendo que alertó a la comunidad. En realidad, se trataba del colapso parcial de la estructura, cuyos escombros cayeron sobre una persona que se encontraba en la parte externa del inmueble.

En las últimas horas se presentó el desplome de un plafón en una vivienda en el barrio Olaya. Este accidente dejó una persona fallecid4 que respondía al nombre de Didier Menco de 44 años de edad , quien se encontraba realizando trabajos en el inmueble. pic.twitter.com/jsr0QKIeRq — CTV Barranquilla (@ctvbarranquilla) August 27, 2025

Quién murió en la tragedia de Barranquilla

La víctima fue identificada como Didier Menco, de 43 años, quien habría estado trabajando como albañil en la construcción. Lamentablemente, perdió la vida de manera inmediata tras ser alcanzado por bloques y piezas de aluminio.

Hasta el lugar hicieron presencia organismos de socorro, unidades de la Policía, bomberos y ambulancias, que acordonaron el área y atendieron la emergencia para prevenir nuevos incidentes.

