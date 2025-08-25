Lo que hace unos meses era solo un terreno vacío en el corregimiento La Playa hoy se convirtió en un símbolo de transformación educativa. La Fundación Tecnoglass ES y la Alcaldía de Barranquilla inauguraron la Institución Educativa Distrital Evelyn Abuchaibe de Daes, un colegio que abre sus puertas a 800 estudiantes con un modelo académico innovador y tecnológico.

El nombre del plantel rinde homenaje a la madre de los fundadores de Tecnoglass, recordada por su compromiso con la educación y los valores familiares.

Y no es casual: el colegio destaca como un referente al ofrecer formación con enfoque STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) y un modelo trilingüe en español, inglés y programación, preparando a los jóvenes para competir en un mundo globalizado.

Más que aulas, la institución representa un sueño hecho realidad para una comunidad que nunca había tenido un colegio propio en su barrio.

“La inauguración de este colegio es un sueño cumplido y un homenaje a Evelyn Abuchaibe de Daes, una mujer que cree en la educación como motor de transformación. Para nosotros el mañana es hoy, y nos llena de alegría saber que los niños y jóvenes de La Playa, que antes no contaban con un colegio en su barrio, ahora tendrán un espacio digno para aprender y construir un mejor futuro” expresó José Manuel Daes, CEO de Tecnoglass.

Novedades del colegio Evelyn Abuchaibe de Daes

El complejo educativo, de 5.600 metros cuadrados, fue levantado en solo siete meses. Alberga 19 aulas, laboratorio, sala de tecnología, biblioteca, taller creativo, comedor, zonas verdes, cancha múltiple y parque preescolar. Todo bajo un diseño con accesibilidad universal, que incluye rampas y señalización especial.

Christian Daes, COO de la compañía, resaltó el propósito del proyecto: “Queremos que aquí se formen generaciones que sueñen en grande, que dominen la ciencia y la tecnología, y que vean en este colegio la puerta de entrada a un mundo de oportunidades”.

La entrega del plantel a la Alcaldía de Barranquilla refleja lo que es posible cuando empresa privada, comunidad y gobierno trabajan en conjunto. Para la Fundación Tecnoglass ES, que completa 20 años invirtiendo en educación, el colegio es una nueva prueba de que transformar vidas empieza en las aulas.

