Si bien un creador de contenido brasileño señaló lo peor de vivir en Bogotá, el turismo en la capital colombiana y otras ciudades colombianas ha tenido un auge cada vez más notable.

En ese marco, la lujosa cadena hotelera Hilton sorprendió con un anuncio que le alegra la economía personal a los visitantes al país e, incluso, para quienes vayan internamente entre algunos destinos.

Por eso, así como salieron a flote detalles del hotel en el que vive Luis Díaz, otra reconocida organización puso a disposición una oferta que no pasa desapercibida para los viajeros en Colombia.

Lee También

¿Cuándo son desayunos a un dólar en hoteles Hilton de Colombia?

Del 18 al 24 de agosto, la cadena de hoteles Hilton celebra una nueva edición de Hilton Week, una promoción especial que permitirá a las personas reservar estadías en hoteles seleccionados con el beneficio de un desayuno ‘buffet’ por solo un dólar, es decir, cerca de 4.000 pesos colombianos.

Las reservas podrán disfrutarse en fechas seleccionadas hasta el 31 de diciembre de 2025, una oportunidad ideal para planificar con tiempo la semana de receso o las próximas vacaciones.

Esta iniciativa estará disponible en Colombia en los hoteles Hilton Bogotá, Hilton Bogotá Corferias, Hilton Cartagena, Hilton Santa Marta, Hilton Garden Inn Barranquilla y Hilton Garden Inn Santa Marta.

De igual manera, Brasil se une a Hilton Week con sedes como Hilton Río de Janeiro Copacabana, Hilton Barra de Río de Janeiro, Hilton São Paulo Morumbi, Canopy by Hilton São Paulo Jardins, Almenat Embu das Artes Tapestry Collection by Hilton y Hilton Porto Alegre.

Las personas interesadas podrán acceder a esta oferta y disfrutar de la experiencia Hilton con alojamiento, hospitalidad y desayuno buffet a un dólar por noche. La promoción aplica únicamente para reservas directas en los canales oficiales de cada hotel y está sujeta a disponibilidad. Para reservar se ingresa a hilton.com y se busca la tarifa con desayuno incluido.

¿Cuánto vale una noche en hoteles Hilton en Colombia?

El precio promedio de una noche en un hotel de la cadena Hilton en Colombia oscila entre 375.000 y 530.000 pesos, aunque este valor puede variar considerablemente dependiendo de la ciudad, la categoría específica del hotel y la temporada de viaje.

La cadena Hilton cuenta con una variedad de marcas, como Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton y Hampton by Hilton, que ofrecen diferentes niveles de servicio y, por lo tanto, distintos rangos de precios. Por lo general, los hoteles de la marca principal Hilton tienden a ser más caros, mientras que opciones como Hampton by Hilton suelen ser más asequibles.

En ciudades principales, los precios varían de la siguiente manera:

En Bogotá: El costo por noche en hoteles como el Hilton Bogotá Corferias o el Hilton Bogotá puede superar los 500.000 pesos , reflejando su categoría de lujo y su ubicación. Por otro lado, hoteles como el Hilton Garden Inn o el DoubleTree by Hilton ofrecen tarifas más competitivas, con precios que pueden comenzar cerca de los $260.000 COP .

El costo por noche en hoteles como el Hilton Bogotá Corferias o el Hilton Bogotá puede superar los , reflejando su categoría de lujo y su ubicación. Por otro lado, hoteles como el Hilton Garden Inn o el DoubleTree by Hilton ofrecen tarifas más competitivas, con precios que pueden comenzar cerca de los . En Cartagena: los precios suelen ser más elevados, especialmente en propiedades frente al mar. Por ejemplo, una noche en el Hilton Cartagena puede costar alrededor de 500.000 pesos, mientras que en opciones de lujo como el Nácar Hotel Cartagena, Curio Collection By Hilton, las tarifas pueden superar los 700.000 pesos por noche.

Estos precios son aproximados y están sujetos a cambios. Se recomienda consultar los sitios web de los hoteles para obtener la tarifa más precisa y actualizada para las fechas deseadas.

¿Quién es dueño de hoteles Hilton?

Aunque Hilton fue fundada por Conrad Hilton, la propiedad de la compañía hotelera ha evolucionado a lo largo del tiempo. En la actualidad, Hilton Worldwide Holdings Inc., la empresa matriz, es una compañía multinacional que cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo HLT.

Esto significa que no tiene un único dueño, sino que es propiedad de sus accionistas. Entre los principales accionistas institucionales se encuentran grandes firmas de gestión de inversiones como The Vanguard Group y BlackRock, que administran activos en nombre de inversionistas.

Esta cadena se ha catapultado en lugares como Colombia y Brasil para quienes buscan una alternativa que, para este caso, tiene desayunos especiales a 4.000 pesos, precio actual del dólar.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.