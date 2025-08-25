La empresa Air-e confirmó un nuevo caso de hurto de energía en Barranquilla, esta vez en el bar ‘Templo del amor’, ubicado en el barrio Montes. El establecimiento fue allanado este 25 de agosto, luego de varios meses de investigación y seguimiento.

El operativo contó con el acompañamiento del CTI de la Fiscalía, la Policía Nacional y personal técnico de Air-e Intervenida. Durante la inspección se descubrió una conexión subterránea ilegal que suministraba energía al local, dedicado a la venta de licor, ‘shows’ en vivo y servicio de habitaciones.

La compañía advirtió que el negocio es reincidente, pues ya en otras oportunidades se le habían detectado conexiones fraudulentas. En este caso, la pérdida estimada asciende a 35 millones de pesos, aunque el bar acumula una deuda por servicio de energía que supera los 448 millones de pesos.

#EntérateAtlántico🌀

En coordinación con las autoridades locales, realizamos un nuevo operativo contra el hurto de energía en el establecimiento nocturno El Templo del Amor, ubicado en el barrio Montes de #Barranquilla.

El lugar contaba con una acometida subterránea ilegal… pic.twitter.com/8PZ8oAvSIw — Air-e Intervenida (@Aire_Energia) August 25, 2025

Qué pasa con el robo de energía en Colombia

Durante el procedimiento fue capturada una persona, quien deberá responder por el delito de Defraudación de fluidos, contemplado en el artículo 256 del Código Penal. Esta conducta puede acarrear penas de hasta seis años de prisión y multas equivalentes a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Air-e reiteró que el hurto de energía no solo afecta la operación del servicio, sino que pone en riesgo la vida de quienes manipulan redes y equipos eléctricos sin las condiciones técnicas requeridas. Además, invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con este delito.

