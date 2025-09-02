Manuel Afanador, papá de la menor de edad, y Julián Quintana, abogado de la familia, hablaron sobre el acompañamiento que tuvieron en el informe entregado por Medicina Legal, que determinó las causas y las circunstancias en las que murió la niña de 10 años que fue encontrada en el río Frío, de Cajicá.

(Vea también: Gobernador de Cundinamarca pide investigar al colegio de Valeria Afanador ante resultado de Medicina Legal)

En la necropsia, dieron a conocer en Caracol Radio, se evidencia que Valeria Afanador tenía dos heridas: una en su mano y otra, en el tórax.

Sobre esto, Quintana señaló en la misma emisora que “es un dato relevante”, pero, por el momento, no han dado luces sobre qué le habría provocado esas heridas. “Yo ayer le pregunté al director de Medicina Legal si las heridas que se detallen en el informe fueron cuando estaba viva o cuando había perdido la vida. Lo que él me dice es que estas se provocaron cuando estaba viva. Entonces yo tengo una lectura de qué las pudo causar, porque es en la mano: o saliendo de la reja se la pudo haber raspado o que se haya pegado con algún objeto cuando estaba en el río”, añadió el abogado e investigador.

Lee También

“Esas heridas también deben tener una explicación. Un niño no va a aparecer con un raspón o una pequeña herida en el tórax porque sí. Y sobre todo estando en vida. Le pedimos a la Fiscalía también que investigue porque no son heridas mortales, pero sí muy dicientes para el caso”, complementó.

Este podría ser un hecho relevante dentro de la investigación, pues el padre y su apoderado han señalado que ellos creen en la teoría de que hay una tercera persona involucrada, pues los videos adentro del colegio así lo hace creer. Sobre esto, el abogado dice que desean que la Fiscalía “logre aclara qué pasó después de que Valeria salió del colegio. No podemos decir que Valeria estuvo los 18 días en el río. Puede ser que estuvo algunos días viva y luego estuviera en el río”.

¿Cuándo murió Valeria Afanador?

El cuerpo de la niña fue encontrado el pasado 29 de agosto a muy pocos metros del colegio. Por allí, dicen las personas que participaron de la búsqueda, pasaron en diferentes momentos de los 18 días que duraron buscando, razón por la que no entienden cómo llegó el cuerpo hasta allí.

Para la familia es importante saber si la niña estuvo o no deambulando por la zona antes de morir, pero, según el padre de la menor, los expertos les han dicho que esto no es fácil de determinar.

“En el preliminar, lo que nos decían desde Medicina Legal es que hay una fecha (de muerte) aproximada a la fecha de desaparición de la niña, pero eso no garantiza que Valeria se ahogara el día que desapareció. Es difícil, nos explicaban, establecer la fecha del deceso de la niña, pues por muchas condiciones del terreno, pero que es una fecha aproximada a la fecha de desaparición de la niña. No sabemos si desde el día uno o pasaron un par de días. Es más o menos, la fecha es aproximada a la desaparición”, dijo Manuel Afanador en Caracol Radio.

(Vea también: Colegio de Valeria Afanador habría cometido fallas en manual de convivencia: son de peso)

Cumplidas las exequias de la niña, él y su esposa deberán salir adelante con sus trillizos, aunque aseguran que han sido días difíciles, pero darle una cristiana sepultura les permite acabar con la incertidumbre de su paradero. Lo que ahora esperan es que la incertidumbre de por qué pudo salir con tanta facilidad del colegio, sea respondida por la investigación. El colegio, por su parte, ha dado comunicados de condolencias, pero no ha dado mayores detalles que aporten a la investigación.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.