El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló este lunes primero de septiembre que la causa de muerte de Valeria Afanador, la menor de 10 años que duró 18 días desaparecida en Cajicá, fue por “ahogamiento o sumersión en medio líquido”.

La Fiscalía también dio a conocer que la menor “aspiró e ingirió agua y residuos de pantano encontrados en su estómago y vías respiratorias”, agregando que no hubo signos de violencia física externa en el cuerpo de Valeria Afanador.

En la comunicación, la entidad agrega que “la presencia de cambios de adipocira indica que la menor de edad estuvo en el pantano y en contacto permanente con agua y material biológico en descomposición”, correspondiendo al tiempo que estuvo desaparecida.

Los resultados fueron entregados a la familia de la menor. Al respecto, Manuel Afanador, padre de Valeria Afanador, expresó a medios de comunicación que pese a los resultados, continúan dudas: “Encontrar su cuerpo en una primera fase nos da un alivio como familia, pero queda todavía un sin sabor de qué pasó, por qué Valeria salió, cómo salió, quién la sacó y qué pasó para que ella tuviera el ahogamiento”.

“Sabemos que como lo mencionaba el señor gobernador esta mañana en sus comunicaciones, los colegios deben tener un perímetro, algo más de 50 metros alejados de las zonas de ríos, pero frente a eso no se ha trabajado ninguna hipótesis”, agregó Manuel Afanador.

Por su parte, Medicina Legal asegura que continuará con los “estudios adicionales a las muestras de laboratorio toadas durante el procedimiento, al igual que los investigadores de campo”.

