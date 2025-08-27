Una familia bogotana fue encontrada sin vida en la habitación 404 del hotel Portobelo Convention, en San Andrés, en la mañana del viernes 11 de julio de 2025.

El macabro hallazgo fue descubierto por el personal del mencionado establecimiento. Las víctimas fueron identificadas como Viviana Andrea Canro Zuluaga, Tito Nelson Martínez Hernández y su hijo menor, Kevin, un niño de apenas cuatro años.

Resultados de la necropsia de familia que murió en hotel de San Andrés

La causa de este trágico incidente fue una intoxicación por anoxia, producto de la alta exposición a fosfina, un gas utilizado comúnmente en labores de fumigación y conocido por su alta toxicidad, según un documento revelado por Noticias RCN.

Se trata de una toxina incolora y más densa que el aire, usada en fumigaciones, que posee la capacidad de provocar una intoxicación letal, con síntomas como bronquitis, edemas pulmonares y convulsiones, según reportes especializados.

El informe indica que este gas interfiere con la generación de energía en las células, causando un colapso interno denominado anoxia celular, que significa la ausencia total de oxígeno en el cuerpo. Al presentarse este fenómeno, los órganos vitales cesan su funcionamiento de manera rápida.

Según la versión de Orlando Canro, padre de mujer que falleció, recogida por El Espectador, se encontraron rastros de vómito en la habitación y uno de los adultos intentó llegar al baño, lo cual, en su momento, reforzó la teoría de una intoxicación accidental.

En este sentido, la compañía propietaria del hotel, días después de ocurrida la tragedia, confirmó que se llevó a cabo un proceso de fumigación en sus instalaciones.

