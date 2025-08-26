Y es que la entidad interpuso una acción popular ante ese tribunal para “proteger derechos colectivos al medio ambiente sano y equilibrio ecológico”, luego de que se encontraran afectaciones en los cayos Rose y Haines, que juntos son conocidos como el cayo Acuario, al que restringieron el ingreso temporalmente.

Este lugar es uno de los más populares de San Andrés, considerado el mejor destino de playa de Sudamérica, por sus aguas cristalinas y los animales que se encuentran alrededor. Varios operadores turísticos ofrecen el Acuario entre sus planes y es una de las zonas donde los pontones suelen parar.

Precisamente por la masividad turística, la Procuraduría encontró una afectación grave ambiental, por lo que alertó sobre la importancia de tomar medidas inmediatas, informó en un comunicado.

En su inspección, el Ministerio Público encontró varias irregularidades, como que no hay servicios sanitarios adecuados para los visitantes, la operación de establecimientos comerciales sin infraestructura adecuada, descarga de aguas contaminadas al mar y el tránsito “desmedido” de embarcaciones que causan una erosión acelerada y por el que incluso se han presentado accidentes.

Lee También

Cuánto tiempo estará cerrado el Acuario de San Andrés

Ante la solicitud, el tribunal ordenó que el cayo Rose se cerrara por seis meses, mientras que para al cayo Haines pidió cierres trimestrales de tres días, para su recuperación ecológica.

Asimismo, determinó que se deben desmontar las estructuras que se fijaron en esa zona, ordenó que se hagan “estudios técnicos actualizados de capacidad de carga” y pidió que se reubicaran a los comerciantes que se ubicaron allí, bajo parámetros sostenibles.

¿Cuál es la mejor época para viajar a San Andrés?

La época más recomendada para viajar a la isla es entre diciembre y abril, cuando predomina la temporada seca. En estos meses el sol brilla con mayor intensidad, el cielo permanece despejado y el mar se presenta en su máximo esplendor. Además, es la mejor temporada para hacer actividades acuáticas como buceo, esnórquel o paseos en lancha.

Por otro lado, entre mayo y noviembre se desarrolla la temporada de lluvias. Aunque los aguaceros suelen ser cortos y no necesariamente arruinan las vacaciones, es un periodo en el que el mar puede estar más agitado. Septiembre y octubre son considerados los meses más lluviosos y coinciden con la temporada de huracanes en el Caribe.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.