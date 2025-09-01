A medida que avanzan las investigaciones por la muerte de Valeria Afanador, el papel del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles sigue en el centro de atención. De acuerdo con El Tiempo, el mismo día en que se confirmó el hallazgo del cuerpo de la menor, la Superintendencia de Sociedades recibió documentos enviados por la rectora del colegio, que están siendo examinados por las autoridades dentro del proceso.

La publicación del medio citado señala que los papeles en cuestión hacen parte de un proceso de reorganización empresarial del colegio, aceptado desde octubre de 2023. En ellos, Sonia Inés Ochoa, quien además de ser rectora es accionista del plantel, solicitó cambiar la representación legal de la institución.

(Vea también: Colegio de Valeria Afanador habría cometido fallas en manual de convivencia: son de peso)

Aunque la carta fue firmada el 27 de agosto, cuando la menor ya completaba 15 días desaparecida, el correo fue enviado a las 3:55 de la tarde del 28 de agosto y radicado oficialmente por la Superintendencia el 29, pocas horas antes de confirmarse la muerte.

Lee También

El Tiempo detalló que en ese mismo expediente reposan otras solicitudes del colegio, como el desembargo de más de 44 millones de pesos. Los reportes financieros obtenidos por el diario dan cuenta de un panorama crítico: pasivos por 4.465 millones de pesos, cuentas por pagar por 1.125 millones y apenas 787 millones en ingresos reportados.

Frente a estos hallazgos, el abogado penalista Julián Quintana, quien representa a la familia de Valeria Afanador, pidió este lunes primero de septiembre que el colegio sea cerrado, argumentando que el centro educativo no es un lugar seguro para los niños y exigió a las autoridades intervenir de forma urgente.

Lee También

Mientras tanto, la Gobernación de Cundinamarca ya abrió un proceso sancionatorio contra el colegio. El objetivo es establecer si hubo fallas en el deber de cuidado hacia los estudiantes. Aunque aún no hay un dictamen final sobre la causa de muerte, la familia insiste en que se debe esclarecer el nivel de responsabilidad del colegio en los hechos.

Papá de Valeria Afanador retirará a sus otros hijos de Los Laureles

En diálogo con Caracol Radio, Manuel Afanador, papá de Valeria Afanador, dio a conocer que retirará a sus otros tres hijos del Gimnasio Campestre Los Laureles, ante el inicio del lío legal.

“Tomamos la decisión de retirarlos del colegio porque vienen procesos jurídicos y legales con investigaciones que se vendrán. Por eso, tomamos la decisión de retirarlos del colegio”, detalló en ese medio.

(Vea también: ¿Qué pasará con colegio donde estudiaba Valeria Afanador? Gobernador de Cundinamarca fue tajante)

Además, el papá de la menor plantó más dudas sobre el hallazgo del cuerpo en zonas aledañas a la institución, señalando que era improbable que hubiese estado allí, teniendo en cuenta las búsquedas que se adelantaron.

“Cuando nos dicen que la niña estaba a 200 metros del colegio, para nosotros era algo inaceptable, porque realmente la búsqueda siempre estuvo en ese rango. Es impensable que durante 18 días más de 2.000 personas que estuvieron en la zona no hubieran visto el cuerpo allí. Es totalmente absurdo, ella no estaba ahí”, concluyó el hombre en diálogo con esa emisora.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.