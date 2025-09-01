Luego de que la Fiscalía emitiera el dictamen sobre la muerte de Valeria Afanador, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, se pronunció públicamente y pidió esclarecer detalles clave del caso.

El gobernador Rey compartió su posición a través de su cuenta de X, donde indicó que la fecha de la muerte de Valeria “se aproxima […] a la de su desaparición”, según el dictamen forense preliminar entregado por la Fiscalía. Para el mandatario, este dato confirma que la menor habría fallecido el mismo día en que fue reportada como desaparecida, lo que obliga a profundizar en las circunstancias que rodearon ese momento.

(Vea también: Abogado de familia de Valeria Afanador da hipótesis sobre muerte, distinta a Medicina Legal)

Uno de los puntos que más inquietud genera es cómo Valeria Afanador, estudiante del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, logró salir del plantel el día en que se perdió su rastro. “El hecho de que Valeria haya logrado salir del colegio por sus propios medios, o inducida por algún tercero, atravesando un cerramiento metálico y, de esa manera, acercarse a un río y exponer su vida, debe seguir siendo materia de investigación por parte de los organismos competentes”, aseguró Rey.

Lee También

(Vea también: Papá de Valeria Afanador habló luego de conocer dictamen de Medicina Legal: “No salió sola”)

Mientras continúan las diligencias judiciales, la Gobernación de Cundinamarca confirmó que el proceso administrativo sancionatorio contra la institución educativa seguirá su curso. Por su parte, la Secretaría de Educación departamental busca establecer si hubo fallas en la prestación del servicio educativo que pudieran haber contribuido a esta tragedia.

Acabamos de conocer los resultados preliminares del procedimiento médico-legal practicado por @MedLegalColombia al cuerpo de Valeria Afanador. Estos determinan que la causa de su fallecimiento correspondería a un ahogamiento, el cual se aproxima, en la fecha, a la de su… — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) September 2, 2025

Lee También

El gobernador Rey también aprovechó su intervención para reiterar el acompañamiento del gobierno departamental a la familia de la menor. “A los padres de Valeria les reiteramos nuestras condolencias, apoyo y solidaridad”, concluyó el mandatario.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.