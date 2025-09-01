El hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador en el río Frío, luego de 18 días de búsqueda, abrió más preguntas que certezas. Aunque el dictamen inicial de Medicina Legal no registró golpes ni fracturas, la familia insiste en que no se puede descartar una acción violenta que explique cómo la niña terminó en el agua.

(Vea también: Medicina Legal revela causa de muerte de Valeria Afanador, días después de su fallecimiento)

Julián Quintana, abogado de los padres, planteó una hipótesis que cambia el rumbo de la investigación: la posibilidad de que alguien hubiera empujado a Valeria. Para él, esa acción, aunque no deje huellas visibles en el cuerpo, es en sí misma un acto de violencia.

Qué se sabe del caso de Valeria Afanador

La declaración cobra fuerza porque el cuerpo fue encontrado flotando en un punto del río que ya había sido revisado varias veces por socorristas y autoridades. Para los familiares, este hecho alimenta la sospecha de que Valeria no llegó allí por sus propios medios.

El abogado también cuestionó la seguridad del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, donde la niña fue vista por última vez durante el recreo. Las cámaras solo muestran a Valeria deambulando cerca de unos arbustos que colindan con el río, pero no captan el momento en que entra al cauce.

