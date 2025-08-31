Este domingo 31 de agosto, las calles de Cajicá se tiñeron de colores vibrantes y globos, pero el ambiente era de profundo dolor. Decenas de ciudadanos acudieron al homenaje póstumo de Valeria Afanador Cárdenas, la niña de 10 años con síndrome de Down encontrada sin vida el viernes 29 de agosto cerca del río Frío, tras 18 días de búsqueda.

El sepelio, marcado por las lágrimas de sus familiares frente al féretro, conmovió a un país que aún busca respuestas sobre el trágico destino de la menor.

A las 8:30 a.m., una caravana partió desde la glorieta frente al Centro Chía, cumpliendo el deseo de la familia Afanador Cárdenas y la Alcaldía de Cajicá de rendir un homenaje lleno de color, como lo era la vida de Valeria.

Vehículos adornados con globos de tonos brillantes recorrieron las vías del municipio hasta el Club Edad de Oro, donde se hizo la velación. Imágenes compartidas en X muestran a familiares y amigos abrazados, llorando desconsoladamente junto al féretro, en un acto que combinó amor y rabia por la pérdida de una niña indefensa.

¡Desgarrador! Así fue el último adiós a la niña Valeria Afanador. Los familiares de la menor rompieron en llanto junto a su féretro tras su trágico final que ha conmovido e indignado a todo el país. pic.twitter.com/s8VhGHEo8H — Última Hora Col (@ultimahoracol_) August 31, 2025

La caravana, acompañada por cánticos y oraciones, fue un tributo a la alegría que Valeria transmitía, pero también un clamor por justicia.

Caso de Valeria Afanador: ¿qué pasó con la niña y dónde estudiaba?

Valeria desapareció el 12 de agosto cerca del Gimnasio Campestre Los Laureles, donde un video de la Sijín captó sus últimos momentos a las 10:05 a.m., cuando atravesó un arbusto y un hueco en la reja perimetral.

La operación de búsqueda, liderada por el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca con apoyo de Zipaquirá, Chocontá, Sopó, Tabio y la Cruz Roja, usó drones, botes y perros entrenados, pero no halló rastros de la menor.

El abogado de la familia, Julián Quintana, insiste en un “rapto quirúrgico”, señalando al colegio por fallas en la seguridad. “No hay pruebas de que Valeria recorriera el área boscosa. Fue sacada de forma limpia”, afirmó en El Tiempo. El hallazgo de su cuerpo en una zona ya inspeccionada refuerza las sospechas de que fue colocada allí posteriormente.

