Después de 18 días de intensa búsqueda, el viernes 29 de agosto se confirmó el hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador, la niña de 10 años que había desaparecido a comienzos de mes en Cajicá (Cundinamarca).

Valeria fue vista por última vez dentro de su colegio, el Gimnasio Campestre Los Laureles, cuando vestía el uniforme escolar. Videos de las cámaras de seguridad la registraron caminando entre el cercado natural de la institución. En un hecho que aún es materia de investigación, la menor apareció flotando en el río Frío, a 300 metros del plantel educativo.

La Fiscalía verificó este sábado que el cuerpo correspondía a Valeria. Durante los operativos de búsqueda, los organismos de socorro también encontraron los restos de Javier García, un joven de 24 años reportado como desaparecido hace dos meses.

La Alcaldía de Cajicá informó que se organizarán homenajes en memoria de Valeria. Estos actos comenzarán este domingo 31 de agosto a las 8:30 a. m., con una caravana que saldrá desde Centro Chía hasta el Club Edad de Oro. Posteriormente, a las 3:00 p. m., se programó el sepelio en la iglesia Inmaculada Concepción del municipio.

La administración local, bajo la dirección de la alcaldesa Fabiola Jácome, decretó tres días de duelo en los que las banderas permanecerán a media asta entre el 30 de agosto y el primero de septiembre.

¿Qué pasó con Valeria Afanador?

Valeria Afanador era una niña de 10 años con síndrome de Down que desapareció el 12 de agosto mientras estaba en su colegio, en zona rural de Cajicá.

El hallazgo del cuerpo se dio gracias al reporte de un campesino que avisó a las autoridades sobre la presencia de restos en el río Frío, el viernes 29 de agosto. El gobernador Jorge Emilio Rey confirmó el hecho a través de sus redes sociales y señaló que “resulta improbable que el cuerpo hubiese permanecido allí desde el día de la desaparición”, ya que el lugar había sido inspeccionado varias veces por los equipos de rescate.

La Fiscalía General de la Nación ratificó la identidad del cuerpo y Medicina Legal continúa con los estudios para establecer la causa exacta de la muerte. El abogado de la familia, Julián Quintana, indicó que el caso será investigado como homicidio.

