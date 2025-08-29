El hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador en Cajicá, tras 18 días de intensa búsqueda, no solo causó conmoción entre la comunidad, sino que también abrió un debate sobre quién fue realmente la persona que lo reportó.

Bomberos de Cundinamarca indicaron que la alerta inicial provino de un campesino de la zona, quien habría informado a un guardia de seguridad privada del municipio.

Ese funcionario, según el relato oficial, confirmó la información y dio aviso inmediato a la línea 123, lo que activó al Puesto de Mando Unificado (PMU) y permitió la llegada de los organismos de socorro al río Frío, en el sector La Fagua, donde finalmente se confirmó el hallazgo.

La otra versión sobre Valeria Afanador

No obstante, la alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jácome, entregó una versión distinta. Según ella, fue el grupo de seguridad del municipio el que encontró a la niña directamente.

La mandataria subrayó además que se trata de un río de fácil acceso, con cercanía a viviendas y zonas frecuentadas por la comunidad, lo que hace aún más relevante el esclarecimiento de lo ocurrido.

“Es un río que es de fácil acceso, cercano a algunas viviendas, algunas zonas que la gente frecuenta. Todo está bajo investigación. La niña fue encontrada por el grupo de seguridad del municipio”, dijo la mandataria local.

La Fiscalía continúa al frente de la investigación para precisar las circunstancias exactas del hallazgo, mientras la comunidad exige respuestas claras tras el doloroso desenlace.

