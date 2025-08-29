En horas de la tarde de este 29 de agosto, se confirmó la trágica noticia del fallecimiento de Valeria Afanador, una niña de 10 años con síndrome de Down que había desaparecido de su colegio en Cajicá a inicios de este mes.

Luego de 18 días de búsqueda, un campesino del sector encontró el cuerpo de la menor a orillas del río Frío, a solo 300 metros del colegio campestre Gimnasio Los Laureles, donde fue vista con vida por última vez la menor.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, se pronunció sobre el trágico hecho en sus redes sociales, enviando un mensaje de pésame a sus familiares y aclarando que en la zona donde fue encontrada la menor “resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces”, dejando una incógnita abierta sobre si trató de un acto criminal.

Horas antes de dar con el hallazgo, Julián Quintana, abogado de la familia de Valeria Afanador, habló en entrevista con El Colombiano, aliados de Pulzo, e indicó que, al parecer, hubo alguna manipulación en el sitio donde fue vista por última vez la menor.

“El hueco por donde presumimos que pudo salir lo rellenaron con piedra, con cemento, le pusieron rejas de reforzamiento. Y eso al final le hace mucho daño a la investigación porque distorsiona una escena del delito. No se necesita ser penalista ni experto en ciencias forenses para saber que una escena del delito se debe conservar, y lamentablemente no pasó eso en este caso”, aseguró.

De igual manera, expresó al medio citado su preocupación debido a que la institución educativa “retomó actividades normales y los niños están jugando en la escena del crimen”.

Luego de confirmarse el deceso de Valeria, Julián Quintana se manifestó en sus redes sociales sus condolencias con la familia y aseguró que “como representantes de víctimas no permitiremos que este atroz crimen quede en la impunidad. Exigimos justicia”.

