Sobre las 3:00 p. m. de este viernes 29 de agosto, se dio el hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador, menor de 10 años, que había desaparecido hace 18 días al estar en su colegio en Cajicá (Cundinamarca).

El caso, que está siendo investigado por la Fiscalía, ha causado indignación por cómo ocurrieron los hechos, ya que la menor fue vista por última vez jugando en las instalaciones de la institución Gimnasio Campestre Los Laureles.

Desde Noticias Caracol se pudieron obtener algunas imágenes sobre cómo se encuentran las cercanías del lugar donde fue hallada sin vida Valeria Afanador, a solo 300 metros del plantel educativo.

La zona fue acordonada por las autoridades y varios uniformados, además de agentes del CTI de la Fiscalía, se encuentran en el lugar para hacer el levantamiento del cuerpo, además de recolectar información que pueda indicar qué fue lo que sucedió.

De acuerdo con el noticiero, el lugar parece ser un terreno baldío en cercanías del río Frío, sin embargo, también hay conjuntos residenciales y la carretera principal se encuentra a solo unos metros. En el lugar hacen presencia algunas personas curiosas y medios de comunicación.

El hallazgo de la menor se dio luego de que un campesino viera su cuerpo flotando en el afluente y lo denunciara a las autoridades por medio de la Línea 123. Al parecer, el hombre reportó el cuerpo de una niña que estaba usando una sudadera escolar y minutos después, la Policía confirmó que se trataba de Valeria Afanador.

¿Qué pasó con Valeria Afanador, niña de 10 años desaparecida en Cajicá?

Valeria Afanador era una niña de 10 años con síndrome de Down, que estudiaba en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en el municipio de Cajicá (Cundinamarca) cerca de Bogotá.

El 12 de agosto, día de su desaparición, las cámaras de seguridad la registraron mientras jugaba cerca de una reja que limita con el río. Minutos después, su rastro se perdió y comenzó un operativo que incluyó bomberos, Ejército, drones, perros de búsqueda y la revisión de más de 350 horas de video.

En un principio se manejó la hipótesis de una caída accidental al río, pero la falta de evidencias debilitó esa versión.

En una reunión con padres, la rectora del colegio, Sonia Ochoa, señaló que un extrabajador podría estar detrás de la desaparición, aunque no lo informó de inmediato a las autoridades. El abogado de la familia pidió que la Fiscalía haga nuevamente otro interrogatorio.

También se conoció un dibujo que presuntamente hizo Valeria, encontrado en clase sin que su profesora lo hubiera solicitado, que podría aportar pistas sobre lo sucedido.

El 29 de agosto, un campesino encontró un cuerpo en cercanías del río Frío, en la vereda La Fagua. Su uniforme escolar permitió confirmar que se trataba de Valeria. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que el hallazgo se produjo a apenas 300 metros del colegio.

