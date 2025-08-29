Luego de confirmarse el triste hallazgo sin vida de Valeria Afanador en Cajicá, el colegio en el que estudiaba la pequeña, el Gimnasio Campestre Los Laureles, se pronunció con la novedad de la investigación este 29 de agosto.

(Le puede interesar: A 300 metros del colegio”: desconcertante dato en hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador)

A través de un comunicado que publicó en sus redes sociales, la institución educativa lamentó la muerte de su estudiante de 10 años. Aseguró que ha sido la situación más triste en la historia del colegio y agregó que su plantel está profundamente herido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gimnasio Los Laureles Bilingue (@gimnasioloslaureles)

El Gimnasio Los Laureles mandó un mensaje de condolencias para la familia de Valeria Afanador y dijo que: “Su dolor también es nuestro dolor”. Agregó que tendrá disposición para acompañar el luto de los seres queridos de la pequeña y con el fin de buscar la verdad detrás del caso.

(Lea también: Revelan quién encontró el cuerpo de la niña Valeria Afanador, en Cajicá)

Este instituto ha estado en el ojo del huracán precisamente porque fue de las instalaciones que salió la menor de 10 años antes de desaparecer, para finalmente ser hallada sin vida después de 18 días de búsqueda. Videos de cámaras de seguridad del colegio muestran a la pequeña jugando en las rejas que limitan el interior del lugar.

En un punto, a la menor se le pierde el rastro y, presuntamente, una persona estaría involucrada. Frente a las investigaciones, el colegio dijo en reiteradas ocasiones que no alteró la escena del crimen y que, posiblemente, la desaparición la habría provocado alguien que odia a la institución.

Sin embargo, tanto el abogado de la familia como el mismo abogado de ellos han reiterado que el Gimnasio Los Laureles tuvo varias irregularidades en la desaparición de la menor, así como en las posteriores investigaciones. Por ejemplo: aseguraron que no comprendían por qué Valeria jugaba en una cancha de allí en horario de clases; también alegaron que a los papás les comunicaron de que se perdió el rastro de su hija horas después de ocurrir.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.