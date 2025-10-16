Escrito por:  Redacción Nación
Gustavo Petro se retractó públicamente de las acusaciones dirigidas contra el fiscal Mario Burgos, a quien había calificado de “narcofiscal”. En cumplimiento de una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el presidente publicó un extenso mensaje en ‘X’.

El fallo del tribunal, ratificado el 15 de octubre de 2025, puso en evidencia la ausencia de pruebas que sustentaran las declaraciones del jefe de Estado, en las que también señaló a Burgos como “subordinado de la mafia”.

Según el tribunal, dichas expresiones afectaron la reputación e imagen pública del fiscal, recordando que la libertad de expresión no debe emplearse para lanzar acusaciones sin fundamento que erosionen la legitimidad institucional. Fue una tutela interpuesta por Burgos la que derivó en esta decisión.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre el fiscal Mario Burgos luego de orden judicial?

Con la retractación ya publicada, el presidente cumplió, por ahora, la orden judicial y tuvo que aceptar que el funcionario no tiene condenas en su contra ni él puede sustentar sus acusaciones.

“Reconozco expresamente que el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño tiene investigaciones, pero no tiene condenas, ni sanciones judiciales o disciplinarias en su contra a la fecha, y que, como todo ciudadano colombiano, goza de la presunción de inocencia consagrada en nuestra Constitución Política”, indicó el mandatario.

¿Quién es el fiscal Mario Burgos?

El fiscal, reconocido por su trayectoria en casos de alto perfil, lideró investigaciones relevantes como el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci y el proceso judicial contra Nicolás Petro, hijo del presidente.

Nicolás Petro, envuelto en un escándalo judicial por presunto enriquecimiento ilícito, fue inicialmente investigado por Burgos, hasta que este fue apartado del caso tras quejas de la defensa que denunciaban filtraciones de información y presión indebida durante el proceso.

La orden judicial que obligaba a Petro a retractarse generó reacciones divididas. De acuerdo con reportes judiciales, la defensa de Burgos solicitó incluso la detención del presidente por desacato, argumentando que no había cumplido la sentencia hasta poco antes del plazo final establecido.

Estados Unidos critica a Petro en la ONU y evalúa si continúa apoyo a Colombia en el Acuerdo de Paz

Estados Unidos lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó el informe trimestral sobre la paz en Colombia. El representante estadounidense, Mike Waltz, acusó al Gobierno de usar “retórica incendiaria” y de impulsar políticas que, según Washington, socavan los avances hacia una paz duradera. Además, cuestionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación, señalando que se ha desviado de su objetivo inicial —la desmovilización de las Farc— para centrarse en lo que calificó como “prioridades políticas excesivas”, como la JEP y el apoyo a minorías étnicas.

