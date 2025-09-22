El presidente Gustavo Petro se refirió al proceso penal que enfrenta su hijo mayor, Nicolás Petro, denunciando lo que considera una grave falta de imparcialidad por parte de la fiscal del caso, María Fernanda Laborde, y asegurando que el proceso ha sido instrumentalizado políticamente por sectores de la oposición.

En un extenso pronunciamiento público a través de su cuenta de X, el mandatario afirmó que “no hay autonomía de la fiscal Laborde, cuando entrega la información reservada de la fiscalía en el caso de mi hijo a la candidata presidencial de la oposición Victoria Dávila horas antes de proceder”, y señaló que esto representa una vulneración del principio de neutralidad judicial.

Para el presidente, la fiscal está actuando bajo intereses políticos. “Laborde está subordinada al deseo político de Victoria Dávila y, por tanto, de la oposición. Ya condenó la prensa a mi hijo, y presiona la condena judicial, sedienta de venganza y deseosa que sus dueños del gran capital vuelvan a gobernar a Colombia”, aseveró.

El mandatario también cuestionó el momento en que se hizo pública una nueva imputación contra su hijo. Según él, hubo una coordinación entre el anuncio político y las acciones de la fiscalía. “Se demuestra simplemente mirando las fechas del anuncio de Victoria con logo de campaña, y la hora, muchas horas después, del actuar de los funcionarios de Laborde cumpliendo lo anunciado”, dijo.

Asimismo, denunció una supuesta conexión entre la fiscal Laborde, el fiscal Burgos y la excúpula del Ministerio Público. “La fiscal de mi hijo no es autónoma, no por su jefe, la fiscal general, sino porque está subordinada a Victoria y su fuente: el fiscal Burgos, el mismo que dejó impune al narco Marset al borrar su nombre del proceso del asesinato del fiscal Pecci en Cartagena”, declaró, señalando también a la exfiscal general Marta Mancera por presuntos vínculos con estructuras criminales.

No hay autonomía de la fiscal Laborde, cuando entrega la información reservada de la fiscalía en el caso de mi hijo a la candidata presidencial de la oposición Victoria Dávila horas antes de proceder y, rompiendo el derecho universal con su principio de juez independiente y… https://t.co/Fzd3i3dczn — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 23, 2025

Aunque en anteriores oportunidades había evitado pronunciarse sobre el caso judicial que involucra a su hijo, el presidente justificó esta intervención. “Dije que no hablaría sobre el caso de mi hijo, pero no puedo callar cuando veo que una fiscal del caso ha convertido el proceso en un festín de la oposición”, sostuvo.

Finalmente, denunció un intento de usar el proceso penal como una herramienta de persecución política. “Quieren condenar a mi hijo para condenar a su padre y para que el pueblo de nuevo adormezca”, expresó.

Hasta el momento, la fiscal Laborde no se han pronunciado públicamente sobre estas declaraciones.

