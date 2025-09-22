El presidente Gustavo Petro intervino en la Asamblea General de Naciones Unidas y volvió a centrar su discurso en la crisis humanitaria que atraviesa Palestina.

(Vea también: “Asesinaron a nuestra juventud”: Petro reaccionó con fuerte mensaje a muerte de B-King)

El mandatario aseguró que se “rebelaba” y lo hacía como un presidente “descertificado”, en alusión a la reciente medida tomada contra Colombia en materia de lucha contra las drogas.

Lee También

Petro recalcó que, en repetidas ocasiones, a su delegación se le ha bloqueado la posibilidad de exponer el tema palestino en la ONU, pese a que dijo, se trata de un genocidio que no puede ser ignorado.

Qué dijo Petro en la ONU

En su intervención señaló que acabar con esa situación requiere una fuerza armada de paz de Naciones Unidas, dejando por fuera a potencias que calificó de “genocidas”. También advirtió que el organismo internacional enfrentará consecuencias históricas si continúa permitiendo las muertes en ese territorio.

“Nadie lo va a perdonar por generaciones. Naciones Unidas se acaba si siguen en ese camino”, indicó Petro.

El Presidente @petrogustavo hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para detener el genocidio: “Me rebelo como presidente descertificado para exigir una fuerza armada de paz. Naciones Unidas no pueden seguir bloqueando mientras mueren niños. Nadie perdonará a la… pic.twitter.com/UO1s5i0pGU — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 22, 2025

El mandatario cerró con una advertencia: si las Naciones Unidas mantienen el bloqueo en el Consejo de Seguridad y no frenan el derramamiento de sangre en Palestina, la comunidad internacional no lo olvidará y el propio organismo se arriesga a perder legitimidad.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.