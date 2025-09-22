Hay consternación en Colombia por cuenta de la confirmación de los asesinatos de B-King y Regio Clown en México, artistas que fueron reportados como desaparecidos el pasado martes 16 de septiembre.

Gustavo Petro, presidente de la República, fue una de las personalidades que primero reaccionó a la noticia y, a través de su perfil en X, lamentó la muerte del cantante y su DJ, quienes estaban de gira en ese país cuando se les perdió el rastro.

“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de México. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’ a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”, expresó el mandatario.

Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos Mafia internacional fortalecida por la estúpida politica militar y prohibicionista, llamada “guerra contra las drogas” a la que obligan a la humanidad y a América Latina Más jovenes asesinados por una política… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 22, 2025

Cabe recordar que, a raíz del hecho de violencia que se hizo mediático, el presidente de Colombia había solicitado a su par en México, Claudia Sheinbaum, ayudar con la búsqueda de Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown).

Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera.… pic.twitter.com/z1r5TsqyoS — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 21, 2025

Detalles del asesinato de B-King en México

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que los dos artistas fueron hallados sin vida en el municipio de Cocotitlán, al oriente del Estado de México, a una hora y 50 minutos de Polanco, el barrio de Ciudad de México donde fueron vistos por última vez.

Los músicos habían desaparecido el 16 de septiembre, después de salir de un gimnasio en la exclusiva zona de Polanco, donde se hospedaban tras un concierto ofrecido dos días antes. La última comunicación con sus familias se registró ese mismo día, lo que encendió las alarmas en Colombia y en México.

Imágenes difundidas en X muestran que el hallazgo se dio en zona rural, hasta donde llegaron los equipos de investigación para recuperar los cadáveres.

#ÚltimoMinuto | Tras varios días de búsqueda, se hallaron los cuerpos sin vida de los músicos B-King y Regio Clown, desaparecidos en CDMX, también fueron encontrados otros 3 cuerpos sin vida.#Mexico #Colombia #NoticiasMéxico #Atención #BKING #regioclown pic.twitter.com/c2qreR6TCL — Nación Colombia (@NacionColombiaX) September 22, 2025

