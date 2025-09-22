En la tarde de este 22 de septiembre, desde México confirman que fueron hallados sin vida los artistas colombianos Bayron Sánchez, B-King y el dj Jorge Herrera, Regio Clown.

MVS Noticias, radio mexicana, dio a conocer que fue confirmado el hallazgo a partir de los tatuajes de los artistas. “Fueron localizados en el municipio de Cocotitlán, sus cuerpos tenían signos de haber sido torturados y fueron desmembrados. Les dejaron una cartulina presuntamente firmada por el cartel de la Familia Michoacana”, dijo un periodista del medio citado. Sin embargo, autoridades colombianas aún no confirman la muerte de los jóvenes colombianos.

En imágenes difundidas a través de redes sociales, puntualmente por Antonio Nieto, reportero mexicano, se habría confirmado la noticia, a partir de la coincidencia entre los tatuajes de uno de los cuerpos hallados, que correspondería la de Bayron Sánchez, más conocido como B-King.

B King, hallado sin vida en México

¿Qué pasó con B- King y Regio Clown?

Los artistas fueron vistos por última vez el pasado 16 de septiembre de 2025 en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, después de haber ido al gimnasio.

Después de esto se perdió la pista de los artistas y ante esto, inició la búsqueda. Incluso, el presidente Gustavo Petro había solicitado a las autoridades mexicanas colaborar para dar con el paradero de los DJ.

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M-19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera”, escribió Petro en un mensaje publicado en X.

Después de esto, Sheinbaum aseguró que la Fiscalía inició indagaciones. “Se están haciendo las investigaciones ya por la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México para saber quiénes son estas personas, (y atender) la denuncia de desaparición”, señaló la mandataria al respecto.

Finalmente, en la tarde de este lunes, dieron a conocer que se habrían hallado los cuerpos desmembrados. “La Fiscalía del Estado de México confirmó que los cuerpos fueron localizados durante la mañana de este lunes e indicó que ofrecerá más detalles en las próximas horas”, citó textualmente el diario El Milenio.

