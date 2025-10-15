Desde Putumayo, Gustavo Petro reaccionó a la reciente noticia sobre la autorización de Donald Trump a la CIA sobre adelantar misiones secretas en Venezuela.

Este miércoles 15 de octubre se conoció que la CIA podría tomar acciones encubiertas en territorio venezolano contra Maduro o su Ejecutivo. Sin embargo, aún no es confirmado que haya alguna acción planeada o están en el panorama como un plan de contingencia.

“No quiero decirles más, pero ahora estamos mirando hacia el terreno, porque controlamos muy bien el mar”, también dijo Donald Trump al ser interrogado sobre la opción de ofensivas por tierra.

En medio de la agenda que adelanta desde Puerto Asís, el primer mandatario aseguró que estas acciones solo pueden ser autorizadas por las Naciones Unidas. Aunque Petro dijo que “no es muy amigo” de las políticas del régimen venezolano, hizo énfasis en rechazar estas posibles intervenciones.

“Ya tiene como consecuencias cercanas una posible invasión a la República de Venezuela. Con consecuencias, nuestras derechas aplauden eso. Yo, la verdad, no soy muy amigo de las políticas que se agencian en el gobierno actual de Venezuela porque no lo reconocí. No voy allá. Pero yo sé qué puede pasar en Colombia, y esa sí es mi responsabilidad”, dijo el presidente.

Agregó además que “se está contraviniendo la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que aprobó la resolución colombiana por unanimidad” y que en caso de que caigan misiles a territorio venezolano, esto se convertiría en un asunto de directa injerencia de Colombia.

“Aquí vamos a tener este problema, porque quienes han salido en videos, alguno creo o dos, no sé, general, ministro…(Pedro Sánchez, titular de Defensa) tienen orden de extradición. Entonces, comencemos por resolver el problema en el que estamos ubicados. Para el presidente de Colombia es prioridad la paz del pueblo”, afirmó el primer mandatario colombiano.

#Colombia | El presidente Gustavo Petro aseguró que “no es muy amigo” de las políticas del actual gobierno de Venezuela, sin embargo, fue claro en que no está de acuerdo con una posible invasión militar a ese país por parte de Estados Unidos con agentes de la CIA. pic.twitter.com/WNSzJYmN53 — La FM (@lafm) October 15, 2025

