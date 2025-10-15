El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó, hacia las 11:11 p. m. de este miércoles 15 de octubre, un temblor de magnitud 4.4 con epicentro en Los Santos (Santander).
De acuerdo con la entidad, el movimiento telúrico se dio a una profundidad de 149 kilómetros, exactamente en la latitud 6.8 y una longitud de -73. 13. Aunque en el informe preliminar se indicó que la intensidad era de 4.1.
“Estuvo fuerte, aunque duró muy poco”; “En Girardot, Cundinamarca, se sintió fuerte pero rápido” y “Se sintió en La Calera“, fueron algunos de los comentarios en redes sociales sobre el sacudón.
Además, de acuerdo con varios ciudadanos, el sismo fue percibido en ciudades como Manizales, Cúcuta, Bucaramanga, Chiquinquirá; y en municipios como Lebrija, San Gil y Piedecuesta, en Santander.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2025-10-15, 23:11 hora local Magnitud 4.4, Profundidad 149 km, Los Santos – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo #Temblor pic.twitter.com/bKLZ46ti6a
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 16, 2025
