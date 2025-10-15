El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó, hacia las 11:11 p. m. de este miércoles 15 de octubre, un temblor de magnitud 4.4 con epicentro en Los Santos (Santander).

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Cuídese: estas son las medidas de seguridad que debe tener en cuenta ante un sismo)

De acuerdo con la entidad, el movimiento telúrico se dio a una profundidad de 149 kilómetros, exactamente en la latitud 6.8 y una longitud de -73. 13. Aunque en el informe preliminar se indicó que la intensidad era de 4.1.

“Estuvo fuerte, aunque duró muy poco”; “En Girardot, Cundinamarca, se sintió fuerte pero rápido” y “Se sintió en La Calera“, fueron algunos de los comentarios en redes sociales sobre el sacudón.

Lee También

Además, de acuerdo con varios ciudadanos, el sismo fue percibido en ciudades como Manizales, Cúcuta, Bucaramanga, Chiquinquirá; y en municipios como Lebrija, San Gil y Piedecuesta, en Santander.

¿Por qué es fundamental reportar los sismos? La percepción de un sismo varía según diversos factores, como la magnitud, la profundidad del epicentro y la distancia a la que se encuentren las personas respecto al lugar donde se origina el movimiento. Cuando alguien siente un temblor, reportarlo es fundamental, ya que esta información permite evaluar de forma rápida los efectos del evento y facilita una respuesta más eficiente de los organismos de emergencia. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) habilita, tras cada reporte sísmico en sus redes oficiales, un formulario llamado Sismo Sentido, en el cual los ciudadanos pueden registrar su experiencia. Gracias a estos reportes, la entidad puede determinar la intensidad del movimiento telúrico —es decir, qué tanto se sintió— y establecer si se produjeron daños en las zonas afectadas. Esta información se remite de inmediato a las autoridades competentes, fortaleciendo la capacidad de reacción y contribuyendo al conocimiento científico sobre la amenaza sísmica en Colombia. En síntesis, reportar un sismo es un acto de prevención y colaboración ciudadana que ayuda a mejorar la seguridad y la preparación del país frente a futuros eventos naturales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.