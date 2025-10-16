Gustavo Petro expresó su rechazo ante la decisión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de impedir la transmisión de su alocución presidencial en la televisión pública, calificándola como un acto de censura.

Petro cumplió orden y se retractó de señalamientos contra fiscal Burgos

Además, en un mensaje de ‘X’, Petro convocó a juristas nacionales e internacionales a acompañarlo en su defensa, señalando que esta decisión representa una agresión a su derecho a la libertad de expresión.

“Invito a todos los juristas nacionales e internacionales que me quieran acompañar a romper la censura en Colombia. Es el intento de las mafias de recuperar el poder. Están asustados por el avance del poder constituyente y popular en el país”, escribió el presidente.

El mandatario afirmó que la decisión de la CRC constituye una medida que silencia su voz y le impide dirigirse al país sobre asuntos de interés nacional. Sin embargo, para el organismo organizador, el discurso no cumplía el requisito de urgencia.

El presidente de la República de Colombia ha sido censurado en su propio país. Invito a todos los juristas nacionales e internacionales que me quieran acompañar a romper la censura en Colombia. Es el intento de las mafias de recuperar el poder. Están asustado por el avance… https://t.co/uMzHWyoP1q — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 16, 2025

Petro volvería a la plaza pública si no le permiten emitir alocuciones por canales privados.

Ante la restricción en los canales públicos, Petro recurrió a plataformas digitales y a medios estatales como RTVC para difundir su mensaje, pero anunció medidas, entre convocar a sus seguidores para salir a las calles.

“Si el presidente no puede hablar por televisión, entonces tendrá que hacerlo desde la plaza pública“, agregó el dirigente, quien no aclaró el motivo de su intervención.

Estados Unidos critica a Petro en la ONU y evalúa si continúa apoyo a Colombia en el Acuerdo de Paz

Estados Unidos lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó el informe trimestral sobre la paz en Colombia. El representante estadounidense, Mike Waltz, acusó al Gobierno de usar “retórica incendiaria” y de impulsar políticas que, según Washington, socavan los avances hacia una paz duradera. Además, cuestionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación, señalando que se ha desviado de su objetivo inicial —la desmovilización de las Farc— para centrarse en lo que calificó como “prioridades políticas excesivas”, como la JEP y el apoyo a minorías étnicas.