El segundo consejo de ministros que el presidente Gustavo Petro ordenó transmitir por televisión no fue ni la sombra del primero. Este, a diferencia del del 4 de febrero, fue ordenado (tuvo un orden del día), planeado, armónico y duró dos horas y media. Pero, sobre todo, tuvo un foco, y eso impidió que los asistentes se desviaran o sacaran a la luz cuestiones personales o intimidades del Gobierno. Por eso, para muchos que deseaban volver a ver las intrigas y peleas que esta vez la Casa de Nariño se cuidó de no mostrar, este capítulo resultó aburrido.

(Le interesa: Petro, sentado al lado de Benedetti, mete dedo en herida y envía pulla a anterior gabinete)

Esta vez, como ocurre en las reuniones ordenadas, la recién posesionada directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, anunciaba quién tendría la palabra y quién debería alistarse para el turno siguiente. Así, después de la introducción del presidente Petro, siguió la intervención del ministro de Hacienda, Diego Guevara, y las de los jefes de las carteras de Agricultura, Transporte, Educación, Salud, Defensa, y los directores del programa de sustitución de cultivos ilícitos y de Prosperidad Social.

Todos con expresiones de colaboración y trabajo en equipo sobre el tema central, que, ahora sí, fueron los decretos de conmoción interior para atender la situación en el Catatumbo. Desde esta perspectiva, no habría ninguna razón para criticar que el Gobierno Nacional les muestre a los colombianos la manera como deliberan sus ministros sobre temas trascendentales para la Nación. Y menos cuando se trabaja de una manera tan organizada, tan cordial.

Pero hay quienes, como la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, ven otros problemas con la transmisión del consejo de ministros. El periodista Felipe Zuleta (Blu Radio ) aseguró que el presidente Petro “va a seguir violando la ley” y su colega Gustavo Gómez (Caracol Radio) también advirtió serias dificultades económicas para los canales, pues el consejo de ministros ocupa el costoso horario ‘prime’, lo que les representa a los canales enormes costos.

Y no es que ellos sean aguafiestas por no haber encontrado esta vez los enredos y hasta las lágrimas que hacen exitosos a los ‘realitys’, es decir, las intrigas y señalamientos que hicieron tan famoso el primer capítulo de esta nueva estrategia comunicacional del presidente Petro. Ven, en el caso de la senadora Cabal y del Periodista Zuleta, infracciones a la ley. La legisladora, por ejemplo, asegura que esa transmisión viola la Ley 63 de 1923, por lo que anunció que adelantará acciones judiciales. Para ella, la norma no habilita al presidente Petro para hacer públicos y en directo esos consejos.

“No hay relatividad en la condición de la norma mencionada, la reserva [de lo que se trata en los consejos de ministros] es absoluta por mandato legal, por lo que el Ejecutivo no tiene competencia para decidir cuándo aplicarla y cuándo no”, escribió Cabal en la red social X. “Este es un abuso que pone en riesgo las decisiones del Estado”. Pero, de hecho, nada de lo que se dijo en este segundo consejo de ministros televisado resultó ser información sensible, porque fue concebido precisamente para informar, no para debatir.

Hubo información nueva (ideas en el mundo de las propuestas que, como otras, quedan en fila para que se hagan realidad), entre las que se destacaron la erradicación de 25.000 hectáreas de matas de coca, los nuevos procesos de paz con grupos armados que delinquen en la región, la aplicación anticipada de elementos de la reforma pensional, y la construcción o mejoramiento de la carretera que va de La Mata (Cesar) a Convención (Norte de Santander) y después a El Tarra. Pero nada comprometedor para el Gobierno.

Ni siquiera fueron comprometedoras las advertencias que hizo el presidente Petro en el sentido de que el Catatumbo financia la destrucción de Haití o sobre que el Eln usa en esa región de Norte de Santander la estrategia paramilitar de expulsar población con el fin de repoblarla con personas afines a sus intereses, algo que, según el mandatario, pone en riesgo la soberanía nacional. Esta vez, sin embargo, hay que reconocerlo, el jefe de Estado no divagó tanto sumergido en su nostalgia guerrillera ni tratando de explicar las categorías del materialismo dialéctico.

Lee También

Hubo momentos relativamente tensos, como cuando el presidente Petro y el director de DPS, Gustavo Bolívar, se refirieron al pago del bono pensional para los adultos mayores en el Catatumbo. Las cifras no cuadraron, por lo que la senadora Cabal también tuvo un comentario al respecto.

“[…] Más allá de lo legal, lo que resultó aún más preocupante fue el papelón protagonizado por el presidente Petro y su equipo”, siguió la senadora en la red social. “Durante las discusiones, parecía que ni ellos mismos entendían las cuentas que estaban haciendo, lo que genera dudas sobre la preparación y seriedad con la que se están tomando los problemas del país. Este tipo de espectáculo no solo desconcierta a la ciudadanía, sino que también demuestra la profunda desconexión entre el gobierno y las realidades que enfrenta Colombia”.

Presidencia

El presidente Petro presenta esta transmisión como una alocución, pero claramente no lo es. Una alocución presidencial no es lo mismo que la transmisión de un consejo de ministros. Eso lo dejó claro en 2001 la Corte Constitucional que, mediante la sentencia C-1172 sobre derecho a la información, estableció que el presidente puede utilizar en cualquier momento la herramienta de la alocución, siempre y cuando sea personal y sobre asuntos urgentes de interés público relacionados con sus funciones. Este tipo de transmisiones no son personales, sino grupales.

De extenderse en el tiempo esta estrategia, también dejaría sin cartas por jugar a la oposición, pues las réplicas solo pueden ser usadas tres veces al año, según el Estatuto de la Oposición. La oposición ya hizo una réplica contra el consejo de ministros del 4 de febrero, y este martes, a través del senador Carlos Fernando Motoa, solicitó la réplica correspondiente contra el consejo de este lunes. A la oposición le queda una réplica este año, y apenas comienza marzo.

A las preocupaciones de quienes ven una infracción a la normatividad con la transmisión de los consejos de ministros se suma el temor de otros, quizá exagerado, de que, más allá de darle apariencia de transparencia a su Gobierno, el presidente Petro busque en realidad consolidar un espacio de propaganda como el programa ‘Aló presidente’ del extinto Hugo Chávez en Venezuela, que él mismo conducía los domingos con hora conocida de inicio (11:00 de la mañana) pero sin saber a ciencia cierta cuándo acabarían (algunas veces terminaban a eso de las 5:00 de la tarde).

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.