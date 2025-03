En medio de varios anuncios de Gustavo Petro sobre la erradicación de cultivos ilícitos en Norte de Santander, el mandatario aprovechó el nuevo consejo de ministros y habló sobre sus exfuncionarios.

La polémica inició el 4 de febrero de 2025, cuando el dirigente decidió hacer público en televisión nacional el encuentro de carácter privado, pero todo terminó mal por la queja de varios ministros y funcionarios, entre ellos Francia Márquez, contra los nombramientos de Laura Sartabio y Armando Benedetti.

Ahora, pese a los pronósticos y rumores de que este tipo de transmisiones no se volverían a dar, se dio una nueva emisión este 3 de marzo en la que Petro volvió a aparecer sentado al lado de Benedetti, que fue posesionado como ministro del interior.

Para el mandatario no bastó la imagen y envió mensaje a su anterior gabinete reafianzando su visión de que lo que ocurrió fue una pelea de “egos”

Pulla de Gustavo Petro a su anterior gabinete

Petro no se guardó nada sobre lo ocurrido a inicios del mes anterior y volvió a decir que había intenciones presidenciales en los reclamos a sus decisiones.

“Aquí yo les propongo que cesen el ego, siempre está por ahí, pero pónganlo bajito, a fuego lento. Todavía no es el momento del ego, pongan el nosotros por encima, porque la victoria del 2026 depende de que haya un nosotros dispuesto a luchar por lo que sabemos, que no es más que dignidad”, indicó.

Además, les habló a sus nuevos jefes de cartera y aseguró que busca diversidad y que estará dispuesto a sacar a los que tengan aspiraciones políticas.

“El gabinete sea diverso, en todo el sentido de la palabra: cultural, regional, de género, de aspiración política, de visión política; no de aspiración. El aspirante político aquí tiene que irse, porque no podemos gobernar y hacer elecciones al mismo tiempo. Eso lo había dicho desde el año pasado, pero no se me puso mucho cuidado”, concluyó el presidente.

