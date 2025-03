Después del escandaloso primer consejo de ministros que ocasionó la salida de la mayoría del gabinete del presidente Gustavo Petro, el mandatario volvió a hacer su transmisión, pero ahora con los nuevos ministros y funcionarios del Gobierno, quienes presentaron los tres ejes del plan de intervención.

Petro, sentado junto a Armando Benedetti, gran ganador del último consejo de ministros, habló a todo su equipo. Ante la transmisión, han surgido múltiples reacciones sobre la legitimidad de hacer este tipo de iniciativas, sobre todo interrumpiendo la programación de los canales privados, ya que hay miles de personas esperando por sus contenidos favoritos.

Precisamente, en Blu Radio se discutió el deseo que tiene el presidente Gustavo Petro de seguir transmitiendo su consejo de ministros, pese a ni siquiera hacer una consulta a los colombianos para saber si lo desean o no. De hecho, en las últimas horas se supo que Maria Fernanda Cabal interpondrá una acción de cumplimiento para que el Dapre cese esa estrategia de difusión.

El periodista Felipe Zuleta indicó que Petro no se detendrá hasta que una acción judicial no obligue a terminar esa iniciativa y criticó duramente al presidente por su postura: “No le quepa la menor duda, hasta que no le llegue un tatequieto impuesto por los jueces o por el Consejo de Estado o la Corte, él va a seguir violando la ley. Él dice la democracia y la transparencia, pero él odia la ley”.

“Odian la democracia y la transparencia”, dijo en redes el presidente Gustavo Petro ante la medida que emprendió un sector de la oposición.

