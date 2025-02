El presidente Gustavo Petro estuvo en Bucaramanga, Santander, en la inauguración de un importante complejo científico, cuya sede es la Universidad Industrial de Santander. El jefe de Estado aprovechó la situación para hablar sobre el consejo de ministros y la transmisión del mismo a través de la televisión nacional.

Petro sacó pecho y aseguró que más de tres millones de familias sintonizaron los canales nacionales para ver el consejo de ministros que, incluso, fue transmitido en las redes sociales del Gobierno Nacional.

“Tres millones doscientas mil familias viendo el gabinete, una hermosura me pareció. Un pueblo indiferente a la política, que no le gusta y que no se qué. […] La gente pegada en las redes y en el canal público durante horas, aburridísimo que es, viéndonos discutir de sus cosas”, dijo el presidente.