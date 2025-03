Los televidentes tuvieron la sorpresa de que su programación horaria que ven entre semana fue abruptamente cambiada este lunes 3 de febrero, ya que en la mayoría de los canales nacionales se tuvo que transmitir el consejo de ministros de Gustavo Petro. Luego de la turbulenta reunión del gabinete que se mostró al público el pasado 4 de febrero, el presidente insistió en esa idea.

No obstante, a muchos de los colombianos aún no les ha terminado de cuajar ese experimento, principalmente porque se cruza con algunos de los programas que de la parrilla nocturna. Tal es el caso de, por ejemplo, Caracol Televisión, el cual tuvo drásticos ajustes en sus horarios de este lunes, sacrificando ‘Yo me llamo’, un ‘reality’ que le da bastante ‘rating’ al canal.

Críticas al consejo de ministros de Gustavo Petro por cruzarse con ‘Yo me llamo’

Los reclamos a la reunión ministerial no se hicieron esperar, especialmente entre quienes no tenían idea de que estaba programado en Caracol. Por ello, la amarga sorpresa los llevó a la molestia y a reclamar a través de redes sociales:

“Oigan, yo quería ver ‘Yo me llamo’, no “yo me llamo pseudo presidente””, “¿Cómo así que por culpa del periquero hoy no hay ‘Yo me llamo’?”, “no sirven para nada, solo para hablar m… Dejen ver la televisión, ‘Yo me llamo'”, “qué pereza escuchar a Petro y a su circo hablando”, y “es una maldad que a una abuelita le quiten la oportunidad de ver un programa que lo divierte como ‘Yo me llamo’ para poner eso que llaman consejo de ministros, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Aquí, las principales reacciones:

Uno con ganas de ver Yo Me Llamo y toca aguantarse el circo de 💩 mal llamado “consejo de ministros” a cabeza del perro narcisista seudo presidente Gustavo Prendo…. — HERNÁN ÁLVAREZ (@hernanalvarez1) March 4, 2025

¿Cómo así que por culpa del periquero hoy no hay Yo Me Llamo? pic.twitter.com/ErvAA1jpgm — Óscar Yair (@_G0Y0_) March 4, 2025

Estas ratas asquerosas conchudos de 💩 no sirven para nada Solo para estorbar y hablar 💩 dejen ver la televisión yo me llamo hps pic.twitter.com/19BLXrcAP4 — Juan Velasquez (@JuanVel56430932) March 4, 2025

Que pereza escuchar a Petro y a su circo hablando 💩 en todos los canales nacionales. Eso no es una alocución presidencial!!! Pónganme a #YoMeLlamo ya! pic.twitter.com/r9jwZpJyS9 — ⋆ 𝕵𝖔𝖓𝖆𝖘⋆ 🇨🇴 (@4everJONASFAN) March 4, 2025

A qué hora se acaba esa monda de Consejo de Ministros del KKS y su combo de ministros cirqueros y maromeros? Quiero ver yo me llamo y me toca ver al pendejo guerrillero hablando mierda!!!! pic.twitter.com/1C5gRH0FMB — G_a_b (@G_a_b_11_11) March 4, 2025

El consejo, que arrancó alrededor de las 7:30 de la noche, cortó una parte del noticiero y el ‘reality’ donde Amparo Grisales y César Escola son jueces. Además, se ha extendido hasta las 10:00, por lo que también se cruzó con el ‘remake’ de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, el cual sí alcanzó a ser transmitido.

No obstante, algunos internautas aprovecharon el cambio de la parrilla nocturna para hacer algunos chistes. Por ejemplo, le restaron importancia a que no transmitieran ‘Yo me llamo’ para ver a Gloria Miranda, la funcionaria del Gobierno que dio de qué hablar durante el consejo:

Me emputé porque no me dejaron ver @YomeLlamo, pero luego se me pasó cuando vi a Gloria Miranda Espitia… Me quedaré un ratico más a ver el consejo de ministros. pic.twitter.com/f22jhRzL8W — AVERAGE USER (@AverageUser69_) March 4, 2025

-Pon #YoMeLlamo -Están dando el consejo de ministros. -Quita eso…. Espera espera, se ve interesante el consejo de ministros, déjalo. pic.twitter.com/bag2l6LUnV — Time⏳ (@TheTime65252) March 4, 2025

