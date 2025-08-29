El hallazgo del cuerpo sin vida de Valeria Afanador enluta al país este 29 de agosto. Mientras avanzan las investigaciones y hacen el levantamiento, a cargo de agentes del CTI en el río Frío, en el municipio de Cajicá, ya se han conocido varios pronunciamientos, entre ellos el del abogado de la familia de la menor.

A través de su cuenta de X, Julián Quintana, quien ha acompañado a la familia de Valeria Afanador en el proceso legal, expresó que se mantendrán firmes en la búsqueda de la justicia tras la lamentable noticia.

“Las autoridades confirmaron el hallazgo de nuestra querida Valeria. Según el gobernador, su cuerpo habría sido puesto allí. Hoy nos embarga el dolor, pero también la firmeza: como representantes de víctimas no permitiremos que este atroz crimen quede en la impunidad. Exigimos justicia”, expresó Quintana.

Gobernador de Cundinamarca dice que es imposible que cuerpo de Valeria Afanador hubiera permanecido ahí

Lo dicho por el jurista va en articulación con lo dicho por Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, quien afirmó que es improbable que el cuerpo hubiese estado en el sector en el que fue encontrado, teniendo en cuenta que desde el día uno de su desaparición adelantaron búsquedas en este sitio.

“En el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el primer día de búsqueda, por lo que quienes participaron en ellas aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces”, dijo al respecto el gobernador.

Por ahora se espera el pronunciamiento oficial de las autoridades, quienes tendrán que determinar cuáles fueron las causas de muerte de la menor de 10 años, sumado a investigar quiénes fueron los responsables de su desaparición.

