Un nuevo hallazgo podría abrir una línea de investigación en el caso de Valeria Afanador, la niña de 10 años desaparecida en Cajicá el pasado 12 de agosto. Según informó Noticias RCN, un dibujo hecho por la menor días antes de su desaparición está siendo examinado por especialistas y psicólogos forenses para establecer si contiene elementos que aporten pistas sobre lo sucedido.

La Defensoría del Pueblo reveló un documento en el que advierte posibles irregularidades tanto de la Fiscalía como del colegio en el que estudiaba la menor. En medio de esas revelaciones surgió el hallazgo del dibujo, que, según los investigadores, podría convertirse en un insumo relevante para el análisis.

El medio citado indicó que la docente de artes del colegio fue quien encontró el trabajo gráfico entre los archivos escolares de Valeria. Ella explicó que, aunque le había dado una instrucción específica a la estudiante, la niña terminó el encargo rápidamente y en la parte posterior del papel trazó figuras adicionales que no tenían relación con la tarea. Estos elementos ahora están bajo escrutinio de los expertos.

Según trascendió, en el papel se observan dos rostros: uno sonriente en la parte superior y otro más indefinido en la inferior, sin que esté claro si corresponde a una figura humana o a un animal. Esta ambigüedad ha motivado a los investigadores a contrastar el dibujo con posibles espacios del colegio y con el entorno de la menor en los días previos a su desaparición.

Además, los peritos analizan la expresión gráfica de la niña considerando su condición cognitiva, pues Valeria tiene síndrome de Down. Los especialistas tratan de determinar si los trazos pudieron surgir de manera espontánea o si, por el contrario, alguien influyó en su elaboración.

La publicación también reseñó que el hecho de que el dibujo se conociera semanas después de la desaparición ha levantado dudas entre los investigadores. Por esa razón, se espera que la docente que conservaba el trabajo sea nuevamente interrogada para aclarar las circunstancias en que fue entregada la hoja.

En paralelo, la familia de Valeria mantiene su llamado urgente para que la menor regrese a casa. La madre, Luisa Cárdenas, expresó que viven días de angustia y rogó que, quien tenga a la niña, la devuelva sana y salva.

Las autoridades locales sostienen los operativos de búsqueda en la región, con apoyo de la Policía y organismos de rescate. Además, sigue vigente la recompensa de 70 millones de pesos y la circular amarilla emitida por Interpol, en un esfuerzo por hallar pronto a Valeria.

