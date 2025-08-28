El misterio se cierne sobre la muerte de Javier Mauricio García Pineda, un joven cajiqueño de 24 años que fue brutalmente asesinado y desmembrado. Su cuerpo, depositado en bolsas de basura, fue hallado a la orilla del río Frío en un descubrimiento que desató la conmoción en Cajicá, según informó El Tiempo.

Luz Dary Pineda, madre del difunto, contó a El Tiempo que su hijo fue encontrado por empleados de una empresa de recolección de basura, no por los buscadores de la menor Valeria Afanador como se había sugerido inicialmente por la Fiscalía General de la Nación. “Se encontraron con mi hijo sin buscarlo, fueron unos trabajadores que cuidaron el cuerpo hasta que llegaron las autoridades”, relató la señora Luz Dary.

Sin embargo, el capitán Farfán de los Bomberos de Cundinamarca contradice parcialmente este relato al puntualizar que un vigilante de una finca cercana fue el que alertó inicialmente de hallar una bolsa sospechosa con un olor fétido y vislumbrando un brazo humano y ropa. Tras la intervención de seguridad privada y Bomberos, se ratificó el hallazgo y se activó el Puesto de Mando Unificado junto a la Policía para atender el caso, de acuerdo con el rotativo.

Javier García, empleado de la empresa Imusa, desapareció tras culminar su turno de trabajo y por dos meses y medio su familia buscó infructuosamente por él. No es hasta el 22 de agosto cuando se encontraron restos humanos en la zona que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó su identidad.

En Pulzo.com hablamos con su mamá, quien dio más detalles de lo sucedido: “El salió a las 10 de la noche y nunca más volvió. Ya coloqué la denuncia en Bogotá y fue un desasosiego terrible todo este tiempo. Yo hablé con él ese día en la mañana, yo lo esperé ese día y nunca llegó. Él se fue con su uniforme, pero del trabajo dicen que él asistió, que salió, pero nadie vio nada más”.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, sugirió que el crimen podría estar relacionado con el tráfico de estupefacientes, dado los antecedentes de García Pineda por lesiones personales, hurto calificado, fabricación y tráfico de estupefacientes, y porte ilegal de armas. También disipó cualquier vínculo mediático entre este homicidio y el caso de Valeria Afanador.

De hecho, la señora Luz Dary aseguró que la situación que se vive en Cajicá es de suma preocupación: “Acá está terrible la seguridad, eso cada nada son jóvenes desaparecidos en Cajicá, la vez pasada secuestraron a un joven en un carro rojo y ya lo entregaron, pero acá está pasando que se llevan los muchachos. Está terrible”.

