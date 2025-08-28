Durante las labores de búsqueda de Valeria Afanador, la niña de cinco años desaparecida en Cajicá, Cundinamarca, se registró un hallazgo que inicialmente generó confusión y preocupación entre la comunidad: restos humanos fueron encontrados en inmediaciones del río Frío, uno de los sectores donde se concentraban los operativos de rescate.

Ante las especulaciones, el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, en cabeza del capitán Álvaro Farfán, aclaró que el hallazgo se produjo en el marco de las tareas que se adelantaban para localizar a la menor.

Según declaraciones recogidas por la revista Semana, el oficial precisó que el equipo de rescate ya se encontraba en el lugar realizando labores de inspección cuando fue detectado el material biológico.

Además, aseguró que las acciones fueron motivadas por una llamada a la línea de emergencias 123 en la que se reportó un fuerte olor que provenía de una bolsa. De la misma manera, indicó que algunos medios acompañaron el operativo, de acuerdo con información de la revista.

Madre de Javier García aseguró que una empresa de aseo encontró los restos

La madre del fallecido Javier Mauricio García Pineda, identificado como la persona cuyos restos fueron hallados, afirmó en entrevista con CityTV que fue una empresa de recolección de basura la que localizó el cuerpo. No obstante, esta versión fue desmentida por Farfán, quien reiteró que el personal de Bomberos estaba plenamente desplegado en la zona cuando se produjo el hallazgo, y que este se dio como resultado de un rastreo sistemático en el área de influencia del río.

En una de las jornadas de búsqueda, el equipo de emergencia encontró una bolsa plástica que contenía elementos inquietantes: restos oscuros, viseras, extremidades de animales y cadáveres de perros. Este descubrimiento activó de inmediato el Puesto de Mando Unificado (PMU), con la participación de Policía Nacional, personal del CTI de la Fiscalía, unidades de rescate y funcionarios de Medicina Legal. Las autoridades acordonaron el lugar y se dio inicio al procedimiento forense correspondiente.

Una vez adelantados los análisis por parte de Medicina Legal, se confirmó que los restos no correspondían a Valeria Afanador. Se trataba en realidad de Javier Mauricio García Pineda, un hombre reportado como desaparecido desde el pasado 10 de junio. Así lo confirmaron las autoridades judiciales en declaraciones recogidas también por Semana, eliminando cualquier vínculo entre el cuerpo encontrado y la desaparición de la menor.

Este episodio, aunque no aportó avances directos en el caso de Valeria, sí evidenció la magnitud de los esfuerzos desplegados por las entidades de socorro en la región y la necesidad de mantener claridad y prudencia ante informaciones que circulan en momentos de alta sensibilidad social. Hasta el momento, Valeria sigue sin ser localizada, y las autoridades mantienen activos los operativos de búsqueda con el apoyo de drones y voluntarios.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

