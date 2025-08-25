Cajicá, Cundinamarca, un municipio vecino a Bogotá, vive momentos desconcertantes con las noticias que han pasado en los últimos meses y que tienen desolados y preocupados a sus habitantes, quienes piden a las autoridades mayor acompañamiento y más resultados en los casos de desapariciones y hallazgos que se han dado.

En medio de las investigaciones y labores de búsqueda, se propició un alarmante hallazgo de restos humanos desmembrados en el sector rural de Molino. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) encontró piezas de un hombre adulto dentro de bolsas plásticas, lo que debido a esto, deja claro que no guardan relación con la desaparición de Valeria Afanador desde el pasado 12 de agosto. Sin embargo, las autoridades mantienen un despliegue constante en el área para esclarecer este suceso paralelo y perturbador, según informó El Tiempo.

Las pesquisas para hallar a la pequeña Valeria, siguen diligentes y se intensifican con un enérgico rastreo por diferentes puntos de la zona, incluso en la cuenca del río Frío, donde se presume que la niña pudo haber sido sacada del perímetro de su colegio.

En respuesta a la crisis, el abogado de la familia Afanador Cárdenas, Julián Quintana, ha responsabilizado de manera directa al colegio Gimnasio Campestre Los Laureles por la desaparición de Valeria. “La institución, desde la rectora hasta el portero, debe responder por la protección y supervisión que les corresponde”, declaró Quintana, quien además denunció alteraciones en la escena del hecho, posiblemente obstruyendo el curso de la investigación.

Ambos hechos, la desaparición de Valeria y el hallazgo del cuerpo, han causado gran impacto en Cajicá y en toda la región de Cundinamarca, poniendo en el ojo del huracán la seguridad del municipio y la intervención de las autoridades en ambos casos, situaciones que hasta ahora no han sido vinculadas directamente por las autoridades.

Sumado a ello, en Pulzo.com conocimos en exclusiva otra desaparición que se dio en dicho municipio desde el pasado 10 de junio, hace un poco más de 2 meses, cuando Javier Mauricio García Pineda, de 24 años, salió de su trabajo en el outlet de Imusa y no se volvió a saber nada de él.

En Pulzo.com hablamos con su mamá, Luz Dary Pineda, quien dio más detalles de lo sucedido: “El salió a las 10 de la noche y nunca más volvió. Ya coloqué la denuncia en Bogotá y hasta ahora no he sabido nada, ni vivo ni muerto, es un desasosiego terrible. Yo hablé con él ese día en la mañana, yo lo esperé ese día y nunca llegó. Él se fue con su uniforme, pero del trabajo dicen que él asistió, que salió, pero nadie vio nada más”.

Además, la señora Luz Dary Pineda también se refirió a la situación en Cajicá: “Acá está terrible la seguridad, eso cada nada son jóvenes desaparecidos en Cajicá, la vez pasada secuestraron a un joven en un carro rojo y ya lo entregaron, pero acá está pasando que se llevan los muchachos. Está terrible”.

Este municipio, donde un día la tranquilidad era su mayor aliada, ahora enfrenta hechos que ponen en jaque su seguridad y la confianza en sus instituciones. Por un lado, la desaparición de Valeria que involucra a una institución educativa y por otro lado, un macabro hallazgo en uno de sus parajes rurales, que deja a toda una comunidad en vilo y en espera de respuestas por parte de las autoridades competentes.

