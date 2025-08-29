Tras 18 días de rastreos, recorridos y llamados desesperados de su familia, la desaparición de Valeria Afanador terminó en una noticia dolorosa para Cundinamarca. El cuerpo de la menor fue hallado en Cajicá, en una zona rural que ya había sido inspeccionada en varias oportunidades por organismos de socorro.

El descubrimiento ocurrió en el camino que conduce a la entrada del sector La Fagua, a un costado del río Frío. De acuerdo con Bomberos Cundinamarca, todo comenzó cuando un ciudadano de la zona reportó a un guardia de seguridad privada la presencia de lo que parecía ser un cuerpo.

El funcionario corroboró la información y dio aviso inmediato al 123, lo que puso en alerta al Puesto de Mando Unificado (PMU). Fueron los bomberos quienes llegaron hasta el sitio y confirmaron que se trataba de un cadáver con las características de la menor desaparecida.

Con profunda tristeza y dolor de padre, debemos informar que, después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Afanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al río Frío. En el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones desde… — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) August 29, 2025

Posteriormente, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, junto a personal de Bomberos del departamento, adelantaron la inspección judicial en la ribera del río. La institución confirmó que el hallazgo correspondía a Valeria, aunque aún no se han precisado las circunstancias de su muerte ni cómo llegó hasta ese lugar.

