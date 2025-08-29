Un barco que transportaba migrantes naufragó frente a las costas de Mauritania, causando la muerte de al menos 49 personas y dejando un centenar de desaparecidos, según informaron el viernes las autoridades.

“Una de nuestras patrullas pudo rescatar a 17 personas”, declaró a AFP un alto funcionario de la guardia costera.

“Hasta ahora se han recuperado y enterrado 49 cadáveres, y la búsqueda continúa”, precisó.

El naufragio se produjo la noche del martes cuando los migrantes vieron las luces de la ciudad de Lemjhairat, situada a unos 80 kilómetros al norte de la capital mauritana, y “se desplazaron hacia un lado, provocando el vuelco”.

Según declararon los supervivientes, la embarcación había zarpado de Gambia una semana antes con unas 160 personas a bordo, entre ellas ciudadanos senegaleses y gambianos.

Unas 100 personas permanecen desaparecidas, informaron medios locales citando fuentes de las fuerzas de seguridad.

Mauritania, un país desértico situado en la costa atlántica de África occidental, ha experimentado en los últimos meses un flujo creciente de personas que buscan emigrar a Europa.

En esta peligrosa travesía que separa a los dos continentes se producen muchas muertes, dadas las fuertes corrientes oceánicas y la fragilidad de las embarcaciones.

Al menos 10.457 migrantes murieron o desaparecieron mientras intentaban llegar a España por mar en 2024, según la ONG Caminando Fronteras.

