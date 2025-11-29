Un movimiento aéreo del régimen venezolano provocó inquietud en territorio brasileño en plena escalada de tensión militar en el Caribe. Un Airbus A-319 de Conviasa, identificado con la matrícula YV2984, despegó de Caracas, viajó hasta la frontera con Roraima y posteriormente volvió a la capital venezolana, según CNN Brasil.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Trump pide que se considere “cerrado en su totalidad” el espacio aéreo venezolano)

El sitio ADSB Exchange, especializado en rastreo aéreo, señala que se trata de un avión VIP del gobierno, parte de la flota usada en desplazamientos oficiales de Nicolás Maduro. La ruta revelada muestra que la aeronave aterrizó en el aeropuerto de Santa Elena de Uairén, a apenas 10 kilómetros de Brasil, antes de emprender el retorno hacia el norte.

La YV2984 no es una aeronave cualquiera dentro del régimen: está bajo sanciones de la OFAC desde 2020, lo que permitiría su incautación si ingresa a territorio de Estados Unidos o de países aliados. Sin embargo, CNN Brasil subraya que no hay indicios de que Maduro viajara en ese vuelo, pese a que la aeronave es una de las usadas regularmente por su entorno.

Lee También

Un analista del mencionado medio confirmó, con apoyo de fuentes civiles y militares, que el gobierno brasileño no ha recibido ningún tipo de comunicación por parte de Maduro. Además, el Ejército de Brasil en la zona fronteriza aseguró que no existe información que sugiera una eventual fuga del líder venezolano.

Frente al episodio, dicho rotativo consultó a la Cancillería, a la Policía Federal y al Ministerio de Defensa de Brasil, pero ninguna de las autoridades ha emitido respuesta hasta el momento.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.