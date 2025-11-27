Venezuela revocó los permisos de operación a seis aerolíneas internacionales, a las que acusó de “terrorismo” luego de que suspendieron sus rutas por una alerta emitida por Estados Unidos sobre actividad militar en la región. La información fue confirmada por la agencia AFP.

Según el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), las aerolíneas afectadas son Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, GOL y Turkish Airlines, según una publicación oficial en Instagram citada por AFP.

El organismo afirmó que estas compañías se “sumaron a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales”.

La advertencia de Washington, emitida la semana pasada, pidió a las aeronaves que sobrevuelan espacio aéreo venezolano “extremar la precaución” ante el “empeoramiento de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”, recordó AFP.

El aviso se conoce en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe para operaciones antidrogas, una movida que el presidente Nicolás Maduro vincula con intentos de “derrocar” a su gobierno.

Las seis aerolíneas mencionadas suspendieron temporalmente sus vuelos luego de la alerta. El Ministerio de Transporte venezolano otorgó el lunes un plazo de 48 horas para reactivar rutas, según indicó AFP. El límite se cumplió al mediodía del miércoles, sin que ninguna compañía retomara actividad.

¿Qué pasará con pasajeros que viajaban desde y hacia Venezuela?

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, cuestionó la advertencia estadounidense y defendió la potestad del Estado venezolano sobre su espacio aéreo.

“Quédense con sus aviones y nosotrosnos quedamos con nuestra dignidad”, afirmó. “Ahora, los que están aquí, que vinieron de otros países, se quedan aquí”, añadió entre risas, de acuerdo con el reporte de AFP.

La suspensión afecta a más de 8.000 pasajeros y al menos 40 vuelos, según cifras de la Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), citadas por AFP.

Páginas de monitoreo aéreo registraron movimiento constante de aviones militares estadounidenses a pocos kilómetros de las costas venezolanas. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, acusó a Estados Unidos de preparar un escenario bélico:

“Bombarderos, buques, destructores, submarinos, todos equipados con misiles guiados, aviones de combate acercándose a las costas, tratando de intimidar un pueblo”, afirmó.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.