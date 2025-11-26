Recientemente, el presidente estadounidense, Donald Trump, emitió unas declaraciones que podrían influir en el rumbo de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

El revuelo por un posible ataque directo a Nicolás Maduro cobró más fuerza desde que el pasado viernes 26 de noviembre la Administración Federal de Aviación (FAA) emitió una alerta para vuelos sobre Venezuela.

Desde entonces se habla de que se podría dar una intervención en Venezuela. A esto se le suma que Trump aseguró que podría hablar con el líder del régimen venezolano.

Sin embargo, esa posible comunicación estaría lejos de tener un tono conciliador por las recientes declaraciones de Trump, quien afirmó que una interlocución directa “podría salvar vidas”, según recogió El Tiempo.

Estas palabras surgieron en medio de un incremento de tensiones y de un amplio despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe. De esta manera, el mandatario buscaría presionar a Maduro para que abandone el poder.

Si podemos hacer las cosas por las buenas, está bien. Y si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien”, afirmó Trump a periodistas antes de subirse a su avión presidencial en la noche del martes 25 de noviembre.

🇺🇸🇻🇪 | URGENTE: Donald Trump desde el Air Force One sobre por qué quiere hablar con Maduro: “Si podemos salvar vidas, si podemos hacer las cosas por las buenas, está bien. Y si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien”. pic.twitter.com/KJKZExUi3R — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 26, 2025

¿Maduro podría salir del poder por la vía negociada?

Por su parte, el líder del chavismo se muestra incapaz de retirarse y recientemente alardeó de su cercanía con Rusia y China. Además, aseguró que son invencibles.

“Hagan lo que hagan, como lo hagan, donde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles. No han podido ni podrán jamás con nuestra patria”, dijo Maduro en su programa del canal público VTV.

