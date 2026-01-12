La reciente ola de excarcelaciones en Venezuela, presentada como un gesto masivo de liberación de presos políticos, está lejos de corresponder a la realidad que viven los familiares y equipos legales.

Así lo aseguró el abogado Juan Luis González, integrante de la defensa de Rocío San Miguel, en declaraciones exclusivas a Pulzo, quien advirtió que el panorama es mucho menos alentador de lo que se ha mostrado públicamente.

De acuerdo con González, el proceso no nace de los tribunales, sino del anuncio hecho por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y se estaría produciendo en medio de la presión de Estados Unidos luego de la captura de Nicolás Maduro. A partir de ese anuncio, empezaron a multiplicarse decisiones judiciales para “revisar medidas” y ordenar liberaciones puntuales.

“Fíjense que esta ola de excarcelaciones surge a raíz del anuncio realizado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Es decir, no proviene de la iniciativa de ningún tribunal y, casualmente, varios tribunales comienzan entonces a dictar decisiones en las que se revisan las medidas y se ordena la excarcelación de varias personas detenidas”, señaló el abogado.

La realidad de las excarcelaciones en Venezuela

Sin embargo, la lectura desde la defensa es crítica. González sostiene que el cambio de fondo no existe y que el número real de liberados es reducido frente a las expectativas creadas.

“En principio, considero que no ha cambiado absolutamente nada. […] También es importante resaltar que no ha sido liberada una cantidad significativa de ellos. A esta hora, según lo que entiendo, apenas ocho personas han sido puestas en libertad a raíz del anuncio realizado por el señor Jorge Rodríguez”, explicó.

El abogado también advirtió que circulan informaciones sobre supuestas excarcelaciones que no han podido ser verificadas y que, incluso en casos donde él ejerce la defensa, no tiene confirmación de que los detenidos estén en libertad.

“De manera que esa gran cantidad de presos políticos que supuestamente serían excarcelados, a la que él hizo referencia, no se ha materializado. Hay muchas personas publicando noticias sobre presuntas liberaciones, pero no todas son ciertas”, apuntó.

Las declaraciones de González dejan en evidencia que el anuncio de excarcelaciones en Venezuela no ha significado una liberación masiva y que, detrás de los titulares, persisten dudas, cautela y familias que siguen esperando.

En el centro de la discusión permanecen los presos políticos, el rol de Jorge Rodríguez en los anuncios y la presión internacional posterior a la captura de Nicolás Maduro.

